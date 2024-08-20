Hoses

Kärcher PVC

PVC

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Kärcher EVA hoses

EVA hoses

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Kärcher Hose installation sets

Hose installation sets

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Kärcher PU hoses

PU hoses

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Kärcher ME-PU-hoses

ME-PU-hoses

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Created with AI (artificial intelligence)

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Kärcher Trading (China) Co., Ltd.

221 Eastsouth Avenue,

Changshu High Technology and Development District,

Suzhou, Jiangsu

Phone: +86 400 880 1060
Email：Service.Karcher@cn.kaercher.com

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