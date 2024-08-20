Professional

Kärcher Battery platform

Battery platform

Go to overview
Kärcher High-pressure cleaners

High-pressure cleaners

Go to overview
Kärcher Stationary high-pressure cleaning systems

Stationary high-pressure cleaning systems

GO TO PRODUCTS
Kärcher Professional Vacuums

Professional Vacuums

Go to overview
Kärcher Scrubber driers

Scrubber driers

Go to overview
Kärcher Steam cleaners / Spray-extraction cleaners

Steam cleaners / Spray-extraction cleaners

Go to overview
Kärcher Sweepers and vacuum sweepers

Sweepers and vacuum sweepers

Go to overview
Kärcher Industrial Extraction Solutions

Industrial Extraction Solutions

Go to overview
Kärcher Dry ice cleaning

Dry ice cleaning

Go to overview
Kärcher Parts cleaner

Parts cleaner

GO TO PRODUCTS
Kärcher Stationary high-pressure cleaners

Stationary high-pressure cleaners

GO TO PRODUCTS
Kärcher Ultra-high-pressure cleaning systems

Ultra-high-pressure cleaning systems

Go to overview
Kärcher Manual Tools

Manual Tools

Go to overview
Kärcher Professional Air Purifier

Professional Air Purifier

GO TO PRODUCTS
Kärcher Outdoor Power Equipment

Outdoor Power Equipment

Go to overview
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRODUCTS RECOMMENDED
LEGAL INFORMATION
工商亮照
CONTACT US

Kärcher Trading (China) Co., Ltd.

221 Eastsouth Avenue,

Changshu High Technology and Development District,

Suzhou, Jiangsu

Phone: +86 400 880 1060
Email：Service.Karcher@cn.kaercher.com

scan the QR code for the latest news of Kärcher China
社交媒体
© 2026 Kärcher Trading (China) Co., Ltd.