电池包 18/50

18V/5.0Ah卡赫电池，创新技术，可便捷替换。LCD可实时显示电池状态。适用于18V卡赫电池平台设备。

配备锂电池，保障稳定的性能。该电池还可以防止电池自放电以及由于频繁的局部放电(记忆效应)而导致的容量损失。此外，剩余的运行时间，充电水平和电池容量持续显示在集成LCD显示屏上，采用创新的实时技术。18V/5.0Ah电池适用于所有18V卡赫电池平台的设备。

特点和好处
电池包 18/50: 创新的实时技术
创新的实时技术
集成式液晶显示屏可随时显示剩余续航时间、剩余充电时间和充电状态
电池包 18/50: 18V卡赫电池平台
18V卡赫电池平台
适用于各类18伏卡赫强力电池平台的设备。 适用于各类18伏卡赫超强力电池平台的设备。
电池包 18/50: 强力锂离子电池
强力锂离子电池
锂离子电池确保恒定功率并防止自放电和记忆效应。
自动存储模式
  • 延长寿命
IPX5防水保护
  • 在高压喷射作业状态下进行可靠地保护。
有效的温度管理
  • 由于高效的热缓冲和智能电池管理，性能一流。
智能监控
  • 保护电池免于过载、过热和深度放电
坚固的外壳
  • 卡赫的电池外壳具有极强的抗震性。
技术说明

技术数据

电池平台 18V电池平台
电池类型 锂电池
电压 (V) 18
容量 (Ah) 5
活力 (Wh) 90
颜色 黑色
重量 (kg) 0,8
重量（含包装） (kg) 0,9
尺寸(长x宽x高) (mm) 134 x 88 x 73
电池包 18/50
电池包 18/50
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Created with AI (artificial intelligence)

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