电池包 18/50
18V/5.0Ah卡赫电池，创新技术，可便捷替换。LCD可实时显示电池状态。适用于18V卡赫电池平台设备。
配备锂电池，保障稳定的性能。该电池还可以防止电池自放电以及由于频繁的局部放电(记忆效应)而导致的容量损失。此外，剩余的运行时间，充电水平和电池容量持续显示在集成LCD显示屏上，采用创新的实时技术。18V/5.0Ah电池适用于所有18V卡赫电池平台的设备。
特点和好处
创新的实时技术集成式液晶显示屏可随时显示剩余续航时间、剩余充电时间和充电状态
18V卡赫电池平台适用于各类18伏卡赫强力电池平台的设备。 适用于各类18伏卡赫超强力电池平台的设备。
强力锂离子电池锂离子电池确保恒定功率并防止自放电和记忆效应。
自动存储模式
- 延长寿命
IPX5防水保护
- 在高压喷射作业状态下进行可靠地保护。
有效的温度管理
- 由于高效的热缓冲和智能电池管理，性能一流。
智能监控
- 保护电池免于过载、过热和深度放电
坚固的外壳
- 卡赫的电池外壳具有极强的抗震性。
技术说明
技术数据
|电池平台
|18V电池平台
|电池类型
|锂电池
|电压 (V)
|18
|容量 (Ah)
|5
|活力 (Wh)
|90
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,8
|重量（含包装） (kg)
|0,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|134 x 88 x 73
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