配备锂电池，保障稳定的性能。该电池还可以防止电池自放电以及由于频繁的局部放电(记忆效应)而导致的容量损失。此外，剩余的运行时间，充电水平和电池容量持续显示在集成LCD显示屏上，采用创新的实时技术。18V/5.0Ah电池适用于所有18V卡赫电池平台的设备。