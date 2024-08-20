借助创新的实时技术，电池状态一目了然： 集成式液晶显示屏可根据您使用的设备显示剩余运行时间、剩余充电时间和电量。锂离子电池可确保性能稳定，防止自放电和记忆效应（因频繁部分放电而导致容量损失）。18V 2,5Ah可更换电池包，采用创新的实时技术，配有LCD显示屏，可显示电池电量。适用于18V卡赫电池平台上的所有设备。