18V 2,5Ah电池包

18V 2,5Ah可更换电池包，采用创新的实时技术，配有LCD显示屏，可显示电池电量。适用于18V卡赫电池平台上的所有设备。

借助创新的实时技术，电池状态一目了然： 集成式液晶显示屏可根据您使用的设备显示剩余运行时间、剩余充电时间和电量。锂离子电池可确保性能稳定，防止自放电和记忆效应（因频繁部分放电而导致容量损失）。18V 2,5Ah可更换电池包，采用创新的实时技术，配有LCD显示屏，可显示电池电量。适用于18V卡赫电池平台上的所有设备。

特点和好处
18V 2,5Ah电池包: 创新的实时技术
创新的实时技术
集成式液晶显示屏可随时显示剩余续航时间、剩余充电时间和充电状态
18V 2,5Ah电池包: 18V卡赫电池平台
18V卡赫电池平台
适用于各类18伏卡赫强力电池平台的设备。 适用于各类18伏卡赫超强力电池平台的设备。
18V 2,5Ah电池包: 强力锂离子电池
强力锂离子电池
锂离子电池确保恒定功率并防止自放电和记忆效应。
自动存储模式
  • 延长寿命
IPX5防水保护
  • 在高压喷射作业状态下进行可靠地保护。
有效的温度管理
  • 由于高效的热缓冲和智能电池管理，性能一流。
智能监控
  • 保护电池免于过载、过热和深度放电
坚固的外壳
  • 卡赫的电池外壳具有极强的抗震性。
技术说明

技术数据

电池平台 18V电池平台
电池类型 锂电池
电压 (V) 18
容量 (Ah) 2,5
活力 (Wh) 45
颜色 黑色
重量 (kg) 0,5
重量（含包装） (kg) 0,6
尺寸(长x宽x高) (mm) 133 x 88 x 50
18V 2,5Ah电池包
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Created with AI (artificial intelligence)

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