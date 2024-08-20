凭借 DUO Advanced 2 杯泡沫喷枪，Kärcher 为使用流速为 700 至 800 l/h 但没有伺服控制的压力清洗机的清洁任务提供了完美的泡沫喷枪解决方案。 泡沫喷枪允许用户立即切换到高压操作。 由于其坚固的基体带有耐用的镍涂层，它也非常适合与腐蚀性清洁剂一起使用，这要归功于一个坚固的 2 升水箱，带有一个大的填充开口和内置在颈部的附加把手。 DUO Advanced 2 杯泡沫喷枪的喷射角度可根据需要灵活调整，集成百叶窗可有效防止对精确的三级洗涤剂剂量进行无意调整