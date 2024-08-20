杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h
对于没有伺服控制的高压清洗机：DUO Advanced 2 杯泡沫喷枪令人印象深刻，它可以直接切换到高压清洗和 2 升洗涤剂罐
凭借 DUO Advanced 2 杯泡沫喷枪，Kärcher 为使用流速为 700 至 800 l/h 但没有伺服控制的压力清洗机的清洁任务提供了完美的泡沫喷枪解决方案。 泡沫喷枪允许用户立即切换到高压操作。 由于其坚固的基体带有耐用的镍涂层，它也非常适合与腐蚀性清洁剂一起使用，这要归功于一个坚固的 2 升水箱，带有一个大的填充开口和内置在颈部的附加把手。 DUO Advanced 2 杯泡沫喷枪的喷射角度可根据需要灵活调整，集成百叶窗可有效防止对精确的三级洗涤剂剂量进行无意调整
特点和好处
能够在清洁化学品和高压清洗之间直接切换无需更换喷枪或附件，节省时间
符合人体工程学的 2 升洗涤剂容器可以轻松完成长时间的清洁任务
带集成百叶窗的洗涤剂剂量促进洗涤剂的精确、三阶段剂量 获得最佳的泡沫质量 防止潜在的洗涤剂过量
具有耐用镍涂层的涂层
- 特级防腐蚀和耐久的设计
- 有助于在需要时使用腐蚀性清洁剂
灵活的喷射角度设置
- 非常精确的泡沫喷射
- 允许更远距离的安全工作
技术说明
技术数据
|水流量 (l/h)
|700 - 800
|喷嘴尺寸 (mm)
|45
|最大压力 (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|箱容量 (l)
|2
|温度 (°C)
|max. 60
|连接螺纹
|快接专利技术
|重量（含包装） (kg)
|1,5
视频
应用领域
- 汽车、工业和农业领域的车辆和机器清洁
- 建筑行业（清洁施工机械、脚手架、套管、设备）