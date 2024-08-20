非常适合清洁角落和边缘区域：防溅罩——专为卡赫K 2至K 7系列高压清洗机设计——有效保护操作员和周围区域免受喷水影响。透明设计可确保需要清洁的区域始终清晰可见。毫无疑问，附件与所有新的vario可变动力喷枪、多喷嘴以及新型旋转喷嘴兼容。（不适用于MP 4和MP 180五合一多孔强力喷射(2.643-238.0, 2.643-239.0)）