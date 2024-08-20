防溅罩
用于K 2至K 7等级卡赫高压清洗机的透明防溅罩可保护操作员和周围区域免受喷水影响。非常适合清洁角落和边缘。
非常适合清洁角落和边缘区域：防溅罩——专为卡赫K 2至K 7系列高压清洗机设计——有效保护操作员和周围区域免受喷水影响。透明设计可确保需要清洁的区域始终清晰可见。毫无疑问，附件与所有新的vario可变动力喷枪、多喷嘴以及新型旋转喷嘴兼容。（不适用于MP 4和MP 180五合一多孔强力喷射(2.643-238.0, 2.643-239.0)）
特点和好处
防溅罩
- 为操作者提供可靠的保护，防止喷水--特别是在清洁角落和边缘时。
透明的设计
- 提供清晰的视野，保证了更好的清洗效果。
交付范围内包括几个适配器
- 与所有新的Vario Power喷枪和Multi Jets以及以前和新的旋转喷嘴兼容。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,3
|重量（含包装） (kg)
|0,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|220 x 188 x 237
不适用于MP 4和MP 180多功能5合1强力喷枪 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
视频
应用领域
- 楼梯台阶
- 家居及庭院周边区域