由于其基体上的耐用镍涂层，高质量的 DUO Advanced 3 杯泡沫喷枪具有灵活可调的喷射角度，也特别适合与腐蚀性清洁剂一起使用。 泡沫喷枪专为使用具有伺服控制功能和 900 至 2500 l/h 流量的 Kärcher 高压清洗机进行清洁任务而设计，允许用户立即切换到高压喷射。 此外，DUO Advanced 3 有一个坚固、符合人体工程学的 2 升洗涤剂容器，颈部有一个额外的把手和一个大的填充开口。 由于通过集成百叶窗提供精确的三阶段剂量选项，因此几乎不可能对洗涤剂剂量进行无意调整