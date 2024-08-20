杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h
DUO Advanced 3 杯泡沫喷枪，设计用于腐蚀性清洁剂。 即时切换到高压清洗、喷雾角度调节和两升水箱
由于其基体上的耐用镍涂层，高质量的 DUO Advanced 3 杯泡沫喷枪具有灵活可调的喷射角度，也特别适合与腐蚀性清洁剂一起使用。 泡沫喷枪专为使用具有伺服控制功能和 900 至 2500 l/h 流量的 Kärcher 高压清洗机进行清洁任务而设计，允许用户立即切换到高压喷射。 此外，DUO Advanced 3 有一个坚固、符合人体工程学的 2 升洗涤剂容器，颈部有一个额外的把手和一个大的填充开口。 由于通过集成百叶窗提供精确的三阶段剂量选项，因此几乎不可能对洗涤剂剂量进行无意调整
特点和好处
能够在清洁化学品和高压清洗之间直接切换无需更换喷枪或附件，节省时间
符合人体工程学的 2 升洗涤剂容器可以轻松完成长时间的清洁任务
带集成百叶窗的洗涤剂剂量促进洗涤剂的精确、三阶段剂量 获得最佳的泡沫质量 防止潜在的洗涤剂过量
具有耐用镍涂层的涂层
- 特级防腐蚀和耐久的设计
- 有助于在需要时使用腐蚀性清洁剂
灵活的喷射角度设置
- 非常精确的泡沫喷射
- 允许更远距离的安全工作
技术说明
技术数据
|水流量 (l/h)
|900 - 2500
|喷嘴尺寸 (mm)
|38
|最大压力 (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|箱容量 (l)
|2
|温度 (°C)
|max. 60
|连接螺纹
|快接专利技术
|重量（含包装） (kg)
|1,5
视频
应用领域
- 汽车、工业和农业领域的车辆和机器清洁
- 建筑业（外墙清洗、清洗施工车辆及设备）