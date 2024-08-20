36V 2,5Ah可更换电池包，采用创新的实时技术，配有LCD显示屏，可显示电池电量。适用于36V卡赫电池平台上的所有设备。得益于创新的实时技术和液晶显示屏，剩余运行时间、剩余充电时间和电量一目了然。高效的锂离子电芯可提供稳定的性能，确保电池不会自放电或因频繁部分放电（记忆效应）而损失容量。触感舒适的柔软外壳元件可确保电池即使在光滑或倾斜的表面上也不会滑落。