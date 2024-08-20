36V 2,5Ah电池包
36V 2,5Ah可更换电池包，采用创新的实时技术，配有LCD显示屏，可显示电池电量。适用于36V卡赫电池平台上的所有设备。
36V 2,5Ah可更换电池包，采用创新的实时技术，配有LCD显示屏，可显示电池电量。适用于36V卡赫电池平台上的所有设备。得益于创新的实时技术和液晶显示屏，剩余运行时间、剩余充电时间和电量一目了然。高效的锂离子电芯可提供稳定的性能，确保电池不会自放电或因频繁部分放电（记忆效应）而损失容量。触感舒适的柔软外壳元件可确保电池即使在光滑或倾斜的表面上也不会滑落。
特点和好处
创新的实时技术集成式液晶显示屏可随时显示剩余续航时间、剩余充电时间和充电状态
36V卡赫电池平台适用于各类36伏卡赫强力电池平台的设备。 适用于各类36伏卡赫超强力电池平台的设备。
强力锂离子电池锂离子电池确保恒定功率并防止自放电和记忆效应。
自动存储模式
- 延长寿命
IPX5防水保护
- 在高压喷射作业状态下进行可靠地保护。
有效的温度管理
- 由于高效的热缓冲和智能电池管理，性能一流。
智能监控
- 保护电池免于过载、过热和深度放电
坚固的外壳
- 卡赫的电池外壳具有极强的抗震性。
技术说明
技术数据
|电池平台
|36伏电池平台
|电池类型
|锂电池
|电压 (V)
|36
|容量 (Ah)
|2,5
|活力 (Wh)
|90
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,9
|重量（含包装） (kg)
|1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|134 x 88 x 73
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