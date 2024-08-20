木材清洁附件包是清洁和维护木材和石材表面的理想套装。该实用套装包括强力清洗机PS 40，可强力有效地清洁各种表面——非常适合楼梯和边缘区域，一瓶1升装的三合一木材清洁剂，只需一个步骤可实现最大清洁效率、最佳护理和完美保护，以及Connect 'n' Clean连接加清洁FJ 10 C泡沫喷嘴（一瓶1升装的石材清洁剂，用于清洁和维护石材表面）。得益于Connect 'n' Clean连接加清洁FJ 10 C泡沫喷射器的实用快速更换系统，清洁剂瓶可以轻松更换。新型泡沫喷射器产生厚厚的泡沫，从而实现更强大的清洁性能。木材清洁附件包适用于所有卡赫K2至K7 系列的消费类高压清洗机。