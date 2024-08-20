用于木材清洁的附件包
用于木材清洁。配备强力洗地机PS 40、三合一木材清洁剂和“连接+清洁”FJ 10 C泡沫喷射器。非常适合清洁和维护木材和石材表面。
木材清洁附件包是清洁和维护木材和石材表面的理想套装。该实用套装包括强力清洗机PS 40，可强力有效地清洁各种表面——非常适合楼梯和边缘区域，一瓶1升装的三合一木材清洁剂，只需一个步骤可实现最大清洁效率、最佳护理和完美保护，以及Connect 'n' Clean连接加清洁FJ 10 C泡沫喷嘴（一瓶1升装的石材清洁剂，用于清洁和维护石材表面）。得益于Connect 'n' Clean连接加清洁FJ 10 C泡沫喷射器的实用快速更换系统，清洁剂瓶可以轻松更换。新型泡沫喷射器产生厚厚的泡沫，从而实现更强大的清洁性能。木材清洁附件包适用于所有卡赫K2至K7 系列的消费类高压清洗机。
特点和好处
PS 40动力洗涤器
- 与普通洗地机相比，清洁性能特别强大。
3合1木材清洁剂，1升
- 为了在一个程序中获得高效清洁效率、护理和保护。
连接'n'清洁泡沫喷射器FJ 10 C
- 只需轻轻一按，便可更快、更方便地更换洗涤剂。
技术说明
技术数据
|重量 (kg)
|3,3
|重量（含包装） (kg)
|4,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|744 x 303 x 759
应用领域
- 家居及庭院周边区域
- 平台