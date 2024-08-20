用于高压或低压枪的清洁剂计量注射器（不带喷嘴）

计量清洁剂。与机器非一体（高压和低压）。剂量达15%。

用于独立的高低压剂量施放的清洁剂注射器。 最大用量约为15%。

技术说明

技术数据

连接螺纹 M22*1.5 螺纹链接
重量（含包装） (kg) 1,7
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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