冷水机

Kärcher 添加套件

添加套件

GO TO PRODUCTS
Kärcher 高压管

高压管

GO TO PRODUCTS
Kärcher 耦合和连接器

耦合和连接器

GO TO PRODUCTS
Kärcher 喷枪

喷枪

GO TO PRODUCTS
Kärcher 喷枪杆

喷枪杆

GO TO PRODUCTS
Kärcher 喷嘴

喷嘴

跳转至概览
Kärcher 管道清洗

管道清洗

GO TO PRODUCTS
Kärcher 地面清洗

地面清洗

GO TO PRODUCTS
Kärcher 研磨爆破头

研磨爆破头

GO TO PRODUCTS
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

产品推荐
法律信息
工商亮照
联系我们

卡赫贸易（中国）有限公司

常熟高新技术产业开发区东南大道221号

客户服务热线: 400 880 1060
邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com

扫描二维码，及时获取卡赫中国资讯
社交媒体
© 2026 卡赫贸易（中国）有限公司