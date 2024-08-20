钻机除尘器
我们的多功能真空吸尘器WD 2-6的新附件允许在传统的墙壁和天花板表面安全和无尘孔。钻屑直接从钻孔中吸入。
代替不方便，最重要的是，额外的清扫或吸尘，你可以从源头上清除钻尘，直接从钻孔。因此，无论您是钻入墙壁还是天花板，甚至是瓷砖、墙纸、灰泥、石头、混凝土或木材等表面，这都无关紧要：由于拥有专利的双室系统和泡沫橡胶密封件，卡赫多功能真空吸尘器WD 2-6的附件在每个常规表面都留下了深刻印象。此外，你不需要依靠第二个人的帮助，但可以钻，然后吸钻灰尘毫不费力地自己，离开该地区的清洁。我们的钻头除尘器适用于所有钻头尺寸达15毫米的常规钻头。
特点和好处
用于无尘和无残留的钻孔
该钻头除尘器在所有墙壁和天花板上都能可靠地进行清洁工作。
头顶上的钻探比以往更方便使用
钻孔和抽吸不需要第二个人的帮助，很省事
操作简单--连接吸管，打开吸尘器，将附件放在所需的位置，然后钻孔
通过按下黄色开关，可以很容易地改变钻头除尘器的位置，而不需要关闭吸尘器。
适用于所有Kärcher家庭和花园多用途吸尘器
技术说明
技术数据
|标准标称宽度 (mm)
|35
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,2
|重量（含包装） (kg)
|0,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|207 x 106 x 117
应用领域
- 瓷砖
- 清洁墙纸
- 清洁石膏
- 清洁木制品
- 石材
- 清洁混凝土