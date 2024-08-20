代替不方便，最重要的是，额外的清扫或吸尘，你可以从源头上清除钻尘，直接从钻孔。因此，无论您是钻入墙壁还是天花板，甚至是瓷砖、墙纸、灰泥、石头、混凝土或木材等表面，这都无关紧要：由于拥有专利的双室系统和泡沫橡胶密封件，卡赫多功能真空吸尘器WD 2-6的附件在每个常规表面都留下了深刻印象。此外，你不需要依靠第二个人的帮助，但可以钻，然后吸钻灰尘毫不费力地自己，离开该地区的清洁。我们的钻头除尘器适用于所有钻头尺寸达15毫米的常规钻头。