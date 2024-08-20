EasyFix Mini一次性抛弃式毛巾布套装
15块一次性抹布，用于快速、卫生地清洁硬表面。
包含15种由高质量吸收性材料制成的创新一次性布。更简单和更卫生的清洁所有硬表面。甚至角落和边缘都可以毫不费力地清理。由于采用了魔术贴设计，一次性毛巾布可以快速方便地连接到地扒。清洁后，布可以很容易地处理与家庭垃圾-从而减轻你的疲惫家务工作
特点和好处
提供一块干净的布
- 为了达到光亮的清洁效果。
简单卫生，无需清洗任何东西
- 一次性抹布使你摆脱了清洗脏布的工作，省时省力。
方便的魔术贴设计
- 由于有黄色的钩扣条，可以简单而快速地固定布。
- 清洁时地板清洁布不会滑落
一次性布覆盖了地板喷嘴的所有侧面
- 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
高质量和超强吸收力的材料
- 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
特别适用于狭小空间和难以触及的区域
- 为了完美的清洁效果，具有更大的清洁面积。
技术说明
技术数据
|颜色
|白色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|270 x 118 x 3
应用领域
- 硬地面
- 墙面瓷砖
- 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。