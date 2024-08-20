包含15种由高质量吸收性材料制成的创新一次性布。更简单和更卫生的清洁所有硬表面。甚至角落和边缘都可以毫不费力地清理。由于采用了魔术贴设计，一次性毛巾布可以快速方便地连接到地扒。清洁后，布可以很容易地处理与家庭垃圾-从而减轻你的疲惫家务工作