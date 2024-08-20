EasyFix Mini毛巾布套装

无需接触灰尘即可更换：高品质Easyfix超细纤维地板布。由于采用了魔术贴设计，它们可以方便快捷地连接到EasyFix地扒上并从其上取下。

EasyFix超细纤维地板清洁布套装包括两块高吸水性耐磨地板布，由优质超细纤维制成，用于EasyFix地扒。在硬地板上实现出色的清洁效果–甚至角落和边缘都可以轻松清洁。由于采用了魔术贴设计，微纤维地板布可以快速方便地连接到地扒上：只需将地板清洁布按到地扒上即可轻松使用。清洁后，可以轻松地将超细纤维地板布从地扒上取下，而无需接触灰尘：只需踩下连接在地板布上的基带，然后将地板喷嘴向上拉开。

特点和好处
高质量毛巾布
  • 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
  • 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
方便的魔术贴设计
  • 只需按压地板清洁布，即可将其贴到地板喷嘴上
  • 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布带
  • 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
  • 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
技术说明

技术数据

颜色 白色
重量 (kg) 0,1
重量（含包装） (kg) 0,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 273 x 112 x 16
应用领域
  • 硬地面
  • 墙面瓷砖
  • 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。
Created with AI (artificial intelligence)

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