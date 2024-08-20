FJ 6泡沫喷嘴具有超强泡沫，可轻松清洁所有表面，如油漆、玻璃和石材。非常适合车辆、冬园暖房、园艺设备、外墙、楼梯、大篷车、小径、内壁、百叶窗、露台、车道等。泡沫容器的容量约为0.3升。将卡赫清洁剂直接倒入泡沫喷嘴中，将喷嘴连接到喷枪并涂抹泡沫。可以使用泡沫喷嘴的黄色旋钮上轻松调节清洁剂剂量。射流等级可以按需进行调整。适用于所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。非常适合与卡赫超泡沫清洁剂一起使用。