FJ 3泡沫喷嘴
FJ 3泡沫喷嘴，用于使用强力泡沫进行清洁（例如超强力泡沫清洁剂）。用于清洁汽车、摩托车等，可将清洁剂施放于石材和木材表面和外墙。
FJ 6泡沫喷嘴具有超强泡沫，可轻松清洁所有表面，如油漆、玻璃和石材。非常适合车辆、冬园暖房、园艺设备、外墙、楼梯、大篷车、小径、内壁、百叶窗、露台、车道等。泡沫容器的容量约为0.3升。将卡赫清洁剂直接倒入泡沫喷嘴中，将喷嘴连接到喷枪并涂抹泡沫。可以使用泡沫喷嘴的黄色旋钮上轻松调节清洁剂剂量。射流等级可以按需进行调整。适用于所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。非常适合与卡赫超泡沫清洁剂一起使用。
特点和好处
RM易于更换
- 极为方便用户使用。
强力的,附着泡沫
- 清洁各种表面毫不费力
透明的清洁剂容箱
- 内容始终可见。
技术说明
技术数据
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|93 x 201 x 120
|兼容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
应用领域
- 车辆
- 冬季花园
- 适用于摩托车和脚踏车的清洁
- 平台
- 百叶窗/卷帘
- 道路
- 花园和石墙