FJ 3泡沫喷嘴

FJ 3泡沫喷嘴，用于使用强力泡沫进行清洁（例如超强力泡沫清洁剂）。用于清洁汽车、摩托车等，可将清洁剂施放于石材和木材表面和外墙。

FJ 6泡沫喷嘴具有超强泡沫，可轻松清洁所有表面，如油漆、玻璃和石材。非常适合车辆、冬园暖房、园艺设备、外墙、楼梯、大篷车、小径、内壁、百叶窗、露台、车道等。泡沫容器的容量约为0.3升。将卡赫清洁剂直接倒入泡沫喷嘴中，将喷嘴连接到喷枪并涂抹泡沫。可以使用泡沫喷嘴的黄色旋钮上轻松调节清洁剂剂量。射流等级可以按需进行调整。适用于所有卡赫K 2至K 7系列的高压清洗机。非常适合与卡赫超泡沫清洁剂一起使用。

特点和好处
RM易于更换
  • 极为方便用户使用。
强力的,附着泡沫
  • 清洁各种表面毫不费力
透明的清洁剂容箱
  • 内容始终可见。
技术说明

技术数据

重量 (kg) 0,1
重量（含包装） (kg) 0,2
尺寸(长x宽x高) (mm) 93 x 201 x 120
兼容性 零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
应用领域
  • 车辆
  • 冬季花园
  • 适用于摩托车和脚踏车的清洁
  • 平台
  • 百叶窗/卷帘
  • 道路
  • 花园和石墙