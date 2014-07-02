地面和硬质表面清洗机

Kärcher FR经典型洗地机

FR经典型洗地机

GO TO PRODUCTS
Kärcher 硬地面清洗刷FRV30

硬地面清洗刷FRV30

GO TO PRODUCTS
Kärcher 硬地面清洗刷FR30

硬地面清洗刷FR30

GO TO PRODUCTS
Kärcher 硬地面清洗刷FR30 ME

硬地面清洗刷FR30 ME

GO TO PRODUCTS
Kärcher 硬地面清洗刷FR50

硬地面清洗刷FR50

GO TO PRODUCTS
Kärcher 用于HSC的设备特殊规格喷嘴套件

用于HSC的设备特殊规格喷嘴套件

GO TO PRODUCTS
Kärcher 用于FRV的特定机器喷嘴套件

用于FRV的特定机器喷嘴套件

GO TO PRODUCTS
Kärcher 用于FR经典型号的定制喷嘴套件

用于FR经典型号的定制喷嘴套件

GO TO PRODUCTS
Kärcher 家庭&园艺高压清洗机的转换器

家庭&园艺高压清洗机的转换器

GO TO PRODUCTS
Kärcher FRV 30 Me表面清洗刷

FRV 30 Me表面清洗刷

GO TO PRODUCTS
Kärcher 表面清洗刷盘FR 50 Me

表面清洗刷盘FR 50 Me

GO TO PRODUCTS
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

产品推荐
法律信息
工商亮照
联系我们

卡赫贸易（中国）有限公司

常熟高新技术产业开发区东南大道221号

客户服务热线: 400 880 1060
邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com

扫描二维码，及时获取卡赫中国资讯
社交媒体
© 2026 卡赫贸易（中国）有限公司