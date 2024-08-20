地面清洁套装

手不沾污清洁：使用SC 1 EasyFix地面套装，手持式蒸汽清洁器可快速转换为2合1蒸汽拖把。

从手持式蒸汽清洁器到2合1蒸汽拖把只需几秒钟：实用的地板套装使这成为可能。只需使用将超细纤维地板布固定到地扒上，并连接到SC1上的两个延伸管（每个延长管为0.5 m），然后就可以开始彻底清洁地板了。

特点和好处
地板清洁装置EasyFix与SC 1的简单连接
  • 地板喷嘴EasyFix可以快速和毫不费力地插入设备，以及蒸汽清洁管
方便的魔术贴设计
  • 只需按压地板清洁布，即可将其贴到地板喷嘴上
  • 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布上的基带
  • 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
创新地扒技术
  • 由于薄片技术，蒸汽均匀地分布在清洁表面和微纤维地板布上
灵活转角
  • 人体工程学设计
  • 是清洁家具下方的理想选择
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
  • 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
高质量毛巾布
  • 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
  • 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
技术说明

技术数据

颜色 黑色
重量 (kg) 0,7
重量（含包装） (kg) 0,8
尺寸(长x宽x高) (mm) 517 x 43 x 40
兼容的设备
应用领域
  • 硬地面
  • 墙面瓷砖
Created with AI (artificial intelligence)

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