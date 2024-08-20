纤维布套装
针对浴室使用的优质超细纤维布套装，包括两块地面毛巾布、一块手持毛巾布和一块抛光布
浴室的有效清洁：地面毛巾布确保浴室地板闪闪发光，并且使用魔术贴设计，可以快速轻松地连接到地扒上，并且在不接触灰尘的情况下再次取出。使用手持毛巾布，您甚至可以毫不费力地去除顽固的水垢和肥皂渣，使用抛光布将使镜子和其他光滑表面焕发出新的光芒。
特点和好处
高质量毛巾布
- 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
- 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
带磨料和软质超细纤维的手喷嘴用超细纤维磨料罩
- 由于摩擦纤维的作用，可以有效去除水垢和肥皂渣
- 柔软的微纤维使您获得很好的去污效果
方便的魔术贴设计
- 地板清洁布很容易贴在地板喷嘴上，只需按压即可
- 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布上的基带
- 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
- 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
优质超细纤维抛光布
- 无痕抛光
- 很好的吸水性
技术说明
技术数据
|纤维布
|抛光面料：70%涤纶，30%聚酰胺
|颜色
|白色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|345 x 112 x 18
应用领域
- 硬地面
- 淋浴间/浴缸
- 洗手盆
- 水龙头
- 镜面