纤维布套装
针对厨房使用的优质超细纤维布套装包括两块地面毛巾布、一块手持毛巾布和一块不锈钢布
高品质超细纤维布套装，确保整个厨房的清洁度。地面毛巾布保证了厨房地板的干净。魔术贴设计能够轻松快速地固定到地扒上，并且在不接触灰尘的情况下拆卸。使用手持毛巾布，可以毫不费力地清除顽固的污垢。而不锈钢布使不锈钢表面闪闪发光。
特点和好处
高质量毛巾布
- 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
- 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
带弹性绳的微纤维布套
- 轻松安装和拆卸
- 清洁时不要滑动盖子
方便的魔术贴设计
- 地板清洁布很容易贴在地板喷嘴上，只需按压即可
- 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布上的基带
- 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
- 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
优质超细纤维不锈钢布
- 无痕抛光
- 很好的吸水性
技术说明
技术数据
|颜色
|白色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|345 x 112 x 18
应用领域
- 硬地面
- 厨房工作面
- 洗脸盆/水槽
- 不锈钢桶身
- 冰箱
- 橱柜、抽屉内部
- 墙面瓷砖