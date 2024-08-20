纤维布套装

针对厨房使用的优质超细纤维布套装包括两块地面毛巾布、一块手持毛巾布和一块不锈钢布

高品质超细纤维布套装，确保整个厨房的清洁度。地面毛巾布保证了厨房地板的干净。魔术贴设计能够轻松快速地固定到地扒上，并且在不接触灰尘的情况下拆卸。使用手持毛巾布，可以毫不费力地清除顽固的污垢。而不锈钢布使不锈钢表面闪闪发光。

特点和好处
高质量毛巾布
  • 有效清除污垢，在所有硬地面上的清洁效果都非常好
  • 设备可在60℃以下清洗。请勿使用任何软化剂。
带弹性绳的微纤维布套
  • 轻松安装和拆卸
  • 清洁时不要滑动盖子
方便的魔术贴设计
  • 地板清洁布很容易贴在地板喷嘴上，只需按压即可
  • 清洁时地板清洁布不会滑落
地板清洁布上的基带
  • 更换布时不用接触灰尘：只需踩下基带并将地板喷嘴向上拉
地板清洁布覆盖地板喷嘴的所有侧面
  • 用于轻松清洁角落、边缘和其他难以触及的区域
优质超细纤维不锈钢布
  • 无痕抛光
  • 很好的吸水性
技术说明

技术数据

颜色 白色
重量 (kg) 0,1
重量（含包装） (kg) 0,2
尺寸(长x宽x高) (mm) 345 x 112 x 18
应用领域
  • 硬地面
  • 厨房工作面
  • 洗脸盆/水槽
  • 不锈钢桶身
  • 冰箱
  • 橱柜、抽屉内部
  • 墙面瓷砖
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

产品推荐
法律信息
工商亮照
联系我们

卡赫贸易（中国）有限公司

常熟高新技术产业开发区东南大道221号

客户服务热线: 400 880 1060
邮箱：Service.Karcher@cn.kaercher.com

扫描二维码，及时获取卡赫中国资讯
社交媒体
© 2026 卡赫贸易（中国）有限公司