高品质超细纤维布套装，确保整个厨房的清洁度。地面毛巾布保证了厨房地板的干净。魔术贴设计能够轻松快速地固定到地扒上，并且在不接触灰尘的情况下拆卸。使用手持毛巾布，可以毫不费力地清除顽固的污垢。而不锈钢布使不锈钢表面闪闪发光。