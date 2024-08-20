set 0100␍用于湿式喷砂装置的喷嘴套件0100

由湿式喷砂喷嘴和喷嘴插件组成——仅与湿式喷嘴装置 4.115-000.0搭配使用 | 4.115-006.0。

技术说明

技术数据

连接螺纹 快接专利技术
重量（含包装） (kg) 0,4
Created with AI (artificial intelligence)

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