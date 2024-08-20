PS 30 Plus强力洗地机可针对重污垢进行高压喷射，非常适合去除中小型区域的顽固污垢。三个内置高压喷嘴不仅确保令人印象深刻的清洁效果，而且还提供最佳的区域表现。为了轻松有效地清洁所有角落和边缘区域，侧喷嘴可以旋转45度，亦可保护使用者免受任何喷水的影响。另外，得益于于其紧凑的外形，PS 30 Plus特别适用于清洁台阶。该强力洗地机的刷头可灵活移动，能够360度旋转以清洁难以触及的区域。清洁作业后，集成式的胶条可挂净所有光滑表面，以快速去除多余的污水，并使表面立即恢复使用。