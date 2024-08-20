PS 30 Plus强力洗地机
PS 30 Plus强力洗地机通过3个高压喷嘴清除顽固污垢。得益于其可旋转的侧喷嘴，可以轻松清洁所有角落和边缘。
PS 30 Plus强力洗地机可针对重污垢进行高压喷射，非常适合去除中小型区域的顽固污垢。三个内置高压喷嘴不仅确保令人印象深刻的清洁效果，而且还提供最佳的区域表现。为了轻松有效地清洁所有角落和边缘区域，侧喷嘴可以旋转45度，亦可保护使用者免受任何喷水的影响。另外，得益于于其紧凑的外形，PS 30 Plus特别适用于清洁台阶。该强力洗地机的刷头可灵活移动，能够360度旋转以清洁难以触及的区域。清洁作业后，集成式的胶条可挂净所有光滑表面，以快速去除多余的污水，并使表面立即恢复使用。
特点和好处
可旋转的侧面喷嘴对所有角落和边缘进行完美的无溅射清洁。
可360°旋转的刷头即使在难以触及的区域进行清洁时也十分灵活。
鬃毛环（也在侧面喷嘴上）防溅水，与喷嘴的设置无关。
三个高压喷嘴
- 高效地清洁顽固的污垢。
紧凑型设计
- 可狭窄的空间内轻松清洁。
高压和手动刷子压力的组合
- 与传统的洗地机相比，清洁效果更强力。
刮刀
- 易于清除脏水。无需工具即可更换。
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,9
|重量（含包装） (kg)
|1,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|749 x 264 x 768
视频
应用领域
- 楼梯台阶
- 平台
- 走廊