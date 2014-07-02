带外套的滚刷垫, 坚硬的, 绿色, 350 mm

绿色磨砂滚轮垫，用于深度清洁，以及去除无纹理地板覆盖物上的粘性污垢。

技术说明

技术数据

颜色 绿色
长度 (mm) 350
数量 (件) 1
重量（含包装） (kg) 0,4
兼容的设备
Created with AI (artificial intelligence)

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