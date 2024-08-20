防止高压管缠绕的可旋转连接器

可靠防止高压管扭曲。连接Easy!Lock保护盖

卡赫旋转接头可防止高压管的扭曲和拧结，便于使用。连接M 22 x 1.5m保护盖，带握把保护。

技术说明

技术数据

连接螺纹 快接专利技术
重量（含包装） (kg) 0,2
Created with AI (artificial intelligence)

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