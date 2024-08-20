橡胶喷嘴

清洁镜面的橡胶喷嘴

清洁镜面的橡胶喷嘴

特点和好处
橡胶刮刀
  • 用于更换磨损的窗户喷嘴刮板
  • 无痕清洁
技术说明

技术数据

颜色 烟灰色
尺寸(长x宽x高) (mm) 257 x 21 x 9
兼容的设备
应用领域
  • 窗户与玻璃表面
  • 镜面
Created with AI (artificial intelligence)

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