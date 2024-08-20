SE fleece filter bag KFI 657

技术说明

技术数据

数量 (件) 4
颜色 白色
重量 (kg) 0,3
重量（含包装） (kg) 0,4
尺寸(长x宽x高) (mm) 425 x 530 x 12
应用领域
  • 吸尘干土