标配空气滤芯, 3 件, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17

标准排气过滤器和Defusor，用于减少过滤的空气。起泡材料

技术说明

技术数据

数量 (件) 3
颜色 黑色
尺寸(长x宽x高) (mm) 165 x 70 x 60
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