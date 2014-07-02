备品备件␍抽吸刷

塑料刷，枢轴连接。 可旋转的抽吸刷(塑料制，DN 32)，带有PA刷毛，尺寸为70 × 45mm。仅用于BV和T系列吸尘器。

技术说明

技术数据

标准标称宽度 (mm) 32
数量 (件) 1
宽 (mm) 70
颜色 黑色
重量 (kg) 0,1
重量（含包装） (kg) 0,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 115 x 70 x 43

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