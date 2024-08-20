运输附件套件

坚固的传输孔连接套件，用于在运输过程中安全固定HDS中级和超级型高压清洗机。

特点和好处
优异的移动性
  • 捆扎牢固，确保安全运输。
技术说明

技术数据

重量（含包装） (kg) 0,4
Created with AI (artificial intelligence)

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