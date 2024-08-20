洗地盘刷

非固定。用于有效和方便清洁车底、底盘和轮罩。不锈钢。无高压喷嘴。

不锈钢喷枪可有效轻松地清洁车身底部和轮罩。 不带高压喷嘴

技术说明

技术数据

长度 (mm) 700
连接螺纹 快接专利技术
重量（含包装） (kg) 1

视频

Created with AI (artificial intelligence)

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