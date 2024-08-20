我们的WR 100除草器非常适合在较大区域（如道路或停车场）内清除杂草，特别是与我们的任何一款热水高压清洗机配套使用时，它能充分展现自己的优势。 高达98 °C的最佳水温可确保有效且非常便捷地去除周围不需要的杂草。 100厘米宽的杂草清除器能均匀分布喷射的水流，由此您便可以快速省时地开展作业。与此同时，无论您使用哪款热水高压清洗机，集成式的喷嘴适配器始终确保完美匹配的水量。相应的底盘设计能显著减轻您的工作负担，从而确保最大的工作舒适度。