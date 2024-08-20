␍WR 100
便捷快速的除草表现：带有底盘、100厘米宽的喷嘴杆和集成式喷嘴适配器的WR 100杂草清除器能与热水高压清洗机配套使用。
我们的WR 100除草器非常适合在较大区域（如道路或停车场）内清除杂草，特别是与我们的任何一款热水高压清洗机配套使用时，它能充分展现自己的优势。 高达98 °C的最佳水温可确保有效且非常便捷地去除周围不需要的杂草。 100厘米宽的杂草清除器能均匀分布喷射的水流，由此您便可以快速省时地开展作业。与此同时，无论您使用哪款热水高压清洗机，集成式的喷嘴适配器始终确保完美匹配的水量。相应的底盘设计能显著减轻您的工作负担，从而确保最大的工作舒适度。
特点和好处
通过除草剂和热水高压清洗机的最佳组合，有效去除杂草
- 集成式吸嘴适配器用于每一台卡赫热水高压清洗机的适宜的水流量。
- 最新的卡赫燃烧器技术可确保去除杂草时的最佳水温 (最高达98°C)。
用于大面积的省时的除草作业
- 100厘米宽的吸扒，带有均衡的水流和高区域性能表现。
- 集成式底盘，最大限度地提高工作舒适度。
技术说明
技术数据
|连接螺纹
|快接专利技术
|重量 (kg)
|1,2
|重量（含包装） (kg)
|2,8
视频
应用领域
- 在市政环境中进行有效且无化学污染的舒适的除草作业