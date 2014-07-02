Quick Connect XH 10 Q快速连接延长管

具有更大的易弯折性的高压管延长管。10m长坚固耐用的 DN 8优质软管，经久耐用。 适用于带快速连接适配器的K 3至K 7系列机型。

带有快速连接适配器的“最佳”喷枪的高压管延长管。10m长的高压管延长管提供了更大的灵活性并增加了高压清洗机的作业半径。只需将它连接在带有快速连接适配器的喷枪和高压管之间，工作效能便可得到提升。坚固的DN 8优质软管采用织物编织加固，具有软管抗扭结保护以及黄铜接头增强，经久耐用。 延长管可承受高达180 bar的压力，设计用于最高达60°C的温度。当然，延长管也可以与清洁剂搭配使用。能够与所有 卡赫K 3至K 7系列的高压清洗机兼容，带快速连接适配器。

特点和好处
10米延长软管
  • 延长了操作半径，更加灵活。
快速连接适配器
  • 快速接头系统，便于连接喷枪和高压软管。
DN8质量的软管，用纺织物编织加固
  • 保护软管不打结。
技术说明

技术数据

温度 (°C) max. 60
最大压力 (bar) 180
长度 (m) 10
颜色 黑色
重量 (kg) 1,1
重量（含包装） (kg) 1,3
尺寸(长x宽x高) (mm) 240 x 240 x 85