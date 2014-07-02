带有快速连接适配器的“最佳”喷枪的高压管延长管。10m长的高压管延长管提供了更大的灵活性并增加了高压清洗机的作业半径。只需将它连接在带有快速连接适配器的喷枪和高压管之间，工作效能便可得到提升。坚固的DN 8优质软管采用织物编织加固，具有软管抗扭结保护以及黄铜接头增强，经久耐用。 延长管可承受高达180 bar的压力，设计用于最高达60°C的温度。当然，延长管也可以与清洁剂搭配使用。能够与所有 卡赫K 3至K 7系列的高压清洗机兼容，带快速连接适配器。