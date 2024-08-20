Basic cleaner stone cleaning agents 533,
强力去除石材，PVC，塑胶等硬质地面上的顽固污垢与旧表面保护层，以便下一步上光与翻新。
技术说明
技术数据
|包装规格 (l)
|1
|包装装置 (件)
|6
|重量（含包装） (kg)
|1,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|90 x 90 x 215
产品
- 强效清洁
- 清除旧涂层与打蜡层
- 清除顽固污垢
- 翻新表面，为新涂层施工做前处理
- 专为卡赫设备设计，确保材料兼容性
- 品身100%由可回收塑料制成
- 德国生产
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據歐盟指令的警告及安全建議
- H290 可能腐蚀金属
- H319 造成严重眼刺激
- P101 如需求医：随手携带产品容器或标签。
- P102 儿童不得接触。
- P234 只能在原容器中存放。
- P264 作业后彻底清洗
- P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P337 + P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。
应用领域
- 石板
- 油毡地板
- PVC地面