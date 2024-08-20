Basic cleaner stone cleaning agents 533,

强力去除石材，PVC，塑胶等硬质地面上的顽固污垢与旧表面保护层，以便下一步上光与翻新。

技术说明

技术数据

包装规格 (l) 1
包装装置 (件) 6
重量（含包装） (kg) 1,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 90 x 90 x 215
产品
  • 强效清洁
  • 清除旧涂层与打蜡层
  • 清除顽固污垢
  • 翻新表面，为新涂层施工做前处理
  • 专为卡赫设备设计，确保材料兼容性
  • 品身100%由可回收塑料制成
  • 德国生产
根據歐盟指令的警告及安全建議
  • H290 可能腐蚀金属
  • H319 造成严重眼刺激
  • P101 如需求医：随手携带产品容器或标签。
  • P102 儿童不得接触。
  • P234 只能在原容器中存放。
  • P264 作业后彻底清洗
  • P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
  • P337 + P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。
应用领域
  • 石板
  • 油毡地板
  • PVC地面