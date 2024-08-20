阻泡剂125ml

阻泡剂，抑制泡沫产生。

技术说明

技术数据

包装规格 (ml) 125
包装装置 (件) 6
重量（含包装） (kg) 0,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 40 x 40 x 140
阻泡剂125ml
应用领域
  • 阻泡剂，适用于水过滤吸尘器和蒸汽吸尘器