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KIK系统
按照不同的需求/运营情况精确地定制设备参数：
涡轮功率
刷子电机的额定功率
行驶速度
配水(B80 W Bp)
KIK系统
按照不同的需求/运营情况精确地定制设备参数：
涡轮功率
刷子电机的额定功率
行驶速度
配水(B80 W Bp)
F.A.C.T.系统
单独调节滚筒刷设备(BR)的刷子速度：
满足不同的清洗要求
在WHISPER CLEAN 模式下最多可节能15%
在FINE CLEAN 模式下最多可节能30%
在WHISPER和FINE CLEAN模式下可降低噪音，让操作者和环境受益
F.A.C.T.系统
单独调节滚筒刷设备(BR)的刷子速度：
满足不同的清洗要求
在WHISPER CLEAN 模式下最多可节能15%
在FINE CLEAN 模式下最多可节能30%
在WHISPER和FINE CLEAN模式下可降低噪音，让操作者和环境受益
eco!efficiency
新特性！RS型洗地吸干机上的eco!efficiency模式切换至eco!efficiency模式可以：
减少用水量
减少吸尘涡轮的功耗
减少刷子电机的功耗
减小清洗过程中的速度（更低的功耗）
相比于使用标准洗地吸干机进行深度清洗，它可以节约大量的电力和淡水（最多可达20%）
eco!efficiency
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减少用水量
减少吸尘涡轮的功耗
减少刷子电机的功耗
减小清洗过程中的速度（更低的功耗）
相比于使用标准洗地吸干机进行深度清洗，它可以节约大量的电力和淡水（最多可达20%）
D.O.S.E. 清洁剂配量系统
清洁剂精确配量系统(0-3%)：
防止清洁剂过量：对于操作员来说，产生既环保又经济的水/清洁剂混合物是一项具有挑战性的任务。
减少废水污染，最多可节约25%的废水处理成本。
通过显著降低清洁剂的浓度保护操作员的健康并保护环境。
改善污水箱中防止生成微生物和细菌的能力。
水流量计和精密清洁剂泵实现了精确的配量。
D.O.S.E. 清洁剂配量系统
清洁剂精确配量系统(0-3%)：
防止清洁剂过量：对于操作员来说，产生既环保又经济的水/清洁剂混合物是一项具有挑战性的任务。
减少废水污染，最多可节约25%的废水处理成本。
通过显著降低清洁剂的浓度保护操作员的健康并保护环境。
改善污水箱中防止生成微生物和细菌的能力。
水流量计和精密清洁剂泵实现了精确的配量。
微纤维技术
几乎不需要清洁剂 – 纤维卓越的水/污垢吸附能力和特殊的形状使其具有高清洁性能：
不需清洁剂，或只需稍许清洁剂就可以实现良好的清洗效果。
不需清洁剂意味着不会对操作员或环境造成影响。
独一无二：用于滚筒刷设备的微纤维技术是由Kärcher独家开发和推出的产品。
微纤维技术
几乎不需要清洁剂 – 纤维卓越的水/污垢吸附能力和特殊的形状使其具有高清洁性能：
不需清洁剂，或只需稍许清洁剂就可以实现良好的清洗效果。
不需清洁剂意味着不会对操作员或环境造成影响。
独一无二：用于滚筒刷设备的微纤维技术是由Kärcher独家开发和推出的产品。