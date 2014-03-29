几乎不需要清洁剂 – 纤维卓越的水/污垢吸附能力和特殊的形状使其具有高清洁性能：

不需清洁剂，或只需稍许清洁剂就可以实现良好的清洗效果。

不需清洁剂意味着不会对操作员或环境造成影响。

独一无二：用于滚筒刷设备的微纤维技术是由Kärcher独家开发和推出的产品。