RM811 汽车刷洗香波
是一款专为龙门洗自动洗车站设计的刷洗香波。该产品蕴含高活性蜡配方，可在强力清洁车身顽固道路污渍的同时，保护车漆不受刷洗刮擦损伤。
RM 811 Classic适用于车辆清洗系统和商用车辆清洗。它可以有效地去除油脂、油泥、尾气污垢和常见道路污垢。产品刷洗润滑性好，同时可有效降低刷子刷洗时的污垢二次沉积问题，使刷子可以保持更长的使用寿命。此外，RM 811 Classic还可以用作活性泡沫，保护车辆漆面。这种经济实惠的刷洗香波每升可清洁多达100辆汽车，并可与助干蜡产品一起使用，防止洗车后在漆面上形成条纹。根据经合组织的规定，配方中含有的表面活性剂是可生物降解的。更重要的是，它在油分离器中可以快速分离油和水。
技术说明
技术数据
|包装规格 (l)
|20
|包装装置 (件)
|1
|pH
|9
|重量 (kg)
|20,4
|重量（含包装） (kg)
|22,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|260 x 237 x 430
产品
- 高效刷洗香波，可用于小汽车与特种车辆清洗站
- 卓越的油脂，油污，泥水及昆虫渍清洗效果
- 有助于减少刷洗摩擦，保护汽车表面
- 显著减少刷子中的污垢沉积
- 与蜡兼容，避免漆面产生条纹
- 符合VDA
- 油、水可于油水分离器中快速分离（asf=易于分离）
- 表面活性剂可以生物降解，符合OECD
- 不含NTA
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據歐盟指令的警告及安全建議
- H315 造成皮肤刺激
- H318 造成严重眼损伤
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P264 作业后彻底清洗
- P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫解毒中心/医生/
应用领域
- 汽车
- 商用车辆清洗