RM811 汽车刷洗香波

是一款专为龙门洗自动洗车站设计的刷洗香波。该产品蕴含高活性蜡配方，可在强力清洁车身顽固道路污渍的同时，保护车漆不受刷洗刮擦损伤。

RM 811 Classic适用于车辆清洗系统和商用车辆清洗。它可以有效地去除油脂、油泥、尾气污垢和常见道路污垢。产品刷洗润滑性好，同时可有效降低刷子刷洗时的污垢二次沉积问题，使刷子可以保持更长的使用寿命。此外，RM 811 Classic还可以用作活性泡沫，保护车辆漆面。这种经济实惠的刷洗香波每升可清洁多达100辆汽车，并可与助干蜡产品一起使用，防止洗车后在漆面上形成条纹。根据经合组织的规定，配方中含有的表面活性剂是可生物降解的。更重要的是，它在油分离器中可以快速分离油和水。

技术说明

技术数据

包装规格 (l) 20
包装装置 (件) 1
pH 9
重量 (kg) 20,4
重量（含包装） (kg) 22,3
尺寸(长x宽x高) (mm) 260 x 237 x 430
产品
  • 高效刷洗香波，可用于小汽车与特种车辆清洗站
  • 卓越的油脂，油污，泥水及昆虫渍清洗效果
  • 有助于减少刷洗摩擦，保护汽车表面
  • 显著减少刷子中的污垢沉积
  • 与蜡兼容，避免漆面产生条纹
  • 符合VDA
  • 油、水可于油水分离器中快速分离（asf=易于分离）
  • 表面活性剂可以生物降解，符合OECD
  • 不含NTA
RM811 汽车刷洗香波
RM811 汽车刷洗香波
RM811 汽车刷洗香波
RM811 汽车刷洗香波
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
根據歐盟指令的警告及安全建議
  • H315 造成皮肤刺激
  • H318 造成严重眼损伤
  • P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
  • P264 作业后彻底清洗
  • P305 + P351 + P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
  • P310 立即呼叫解毒中心/医生/
应用领域
  • 汽车
  • 商用车辆清洗
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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