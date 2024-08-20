RM 811 Classic适用于车辆清洗系统和商用车辆清洗。它可以有效地去除油脂、油泥、尾气污垢和常见道路污垢。产品刷洗润滑性好，同时可有效降低刷子刷洗时的污垢二次沉积问题，使刷子可以保持更长的使用寿命。此外，RM 811 Classic还可以用作活性泡沫，保护车辆漆面。这种经济实惠的刷洗香波每升可清洁多达100辆汽车，并可与助干蜡产品一起使用，防止洗车后在漆面上形成条纹。根据经合组织的规定，配方中含有的表面活性剂是可生物降解的。更重要的是，它在油分离器中可以快速分离油和水。