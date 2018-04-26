公共交通行业
在公共交通领域，清洁的意义在于：幕前的营运环境需要通过清洁保证旅客出行健康卫生；幕后的生产维护需要通过清洁保证设施设备/交通工具的安全运行。作为全球清洁技术的市场领导者，Karcher提供的整体解决方案，其包括公众环境清洁以及设施设备维修养护阶段的清洁，比如零部件清洁，生产线清洁。
公共交通行业清洁方案
在公共交通领域，清洁的意义在于：幕前的营运环境需要通过清洁保证旅客出行健康卫生；幕后的生产维护需要通过清洁保证设施设备/交通工具的安全运行。作为全球清洁技术的市场领导者，Karcher提供的整体解决方案，其包括公共环境清洁以及设施设备维修养护阶段的清洁，比如零部件清洁，生产线清洁。
多年以来，Karcher卡赫已成功进驻中国本土各大机场车站等知名交通枢纽：北京首都机场、天津火车站、北京地铁、上海浦东机场、厦门机场、杭州萧山机场、深圳地铁、广州新白云机场······卡赫，为您提供专业的高铁/铁路清洁方案，机场清洁方案，和地铁/轻轨清洁方案。
高铁/铁路行业解决方案
高铁/铁路清洁概述：200—300字。在公众交通领域，清洁的意义在于：幕前的营运环境需要通过清洁保证旅客出行健康卫生；幕后的生产维护需要通过清洁保证设施设备/交通工具的安全运行。
站外/广场清洁方案
·环境/污垢特点：
户外生活垃圾树叶，烟头等更常见，质量较轻；面积不一，设备需要适合现场环境；毛石地面、火烧板、荔枝面，长期污染后无法洗净。
·卡赫方案：
1. 户外多功能作业MC 50：集扫地、割草、扬雪、洗地等功能于一体，全封闭驾驶舱（空调/娱乐系统），可一年四季全天候作业。
2. 全系列清扫解决方案KM 70/20，KM 100/100：手推/驾驶式操作满足不同面积所需；柴油/电瓶驱动方式满足不同环境所需。
3. 高压清洗机 HD 7/20 G：利用大压力冲洗，还原地面本来面目，焕然一新。采用柴油驱动，搭配大容量水箱，适合户外作业。
出发层/到达层清洁方案
· 环境/污垢特点：
污垢源在移动，多来源于脚底，需要快速维护响应；突发事件，无法控制，比如掉落于地面的垃圾、洒翻的饮料等。
· 卡赫方案：
紧凑型多功能驾驶式洗地机BD 50/70
1. 灵活型驾驶，快速响应：兼顾灵活性/通过性及生产力；缩短应急响应时间，降低风险事故（旅客滑倒）；
2. 多任务处理，减少工序：清洗、推尘、垃圾清扫多合一，同步完成；甚至坐在车上即可扫垃圾，大大提升作业效率。
站台及盲道清洁方案
· 环境/污垢特点：
盲道凸点用常规清洗刷很难彻底清洗干净；由于站台边缘行驶或停靠高铁/火车，进入站台作业的清洁设备需要陪伴驻车系统。
· 卡赫方案：
1. 盲道清洗机B 120 W BP：双滚刷设计，彻底深入凹处清洗；工作效率极高，达到3000~3600平方米/小时；自走式设计，无须推动，在盲道上行走省力；配有专为高铁系统设计的机械式驻车系统，不必担心“溜车”。
2. 重型手推洗地机B 40：适合站台重污垢类型的周期性清洗；配有专为高铁系统设计的机械式驻车系统，不必担心“溜车”。
卫生间深度清洁&除异味方案
· 环境/污垢特点：
区域小，有异味；尿渍等酸性液体残留，腐蚀地面；人口流动大，人流密集，清洁后的水渍残留造成不便。
· 卡赫方案：
利用专业的卫生间全能清洁机AP 100/50 M：具备喷射（水或清洁剂）及吸水二合一功能，对卫生间设施墙面地面全覆盖清洁，一方面喷洒杀菌除异味清洁剂，消除异味，消除尿垢等残留物，同时通过机载吸水系统将污水回收至机载水箱中。
安检仪下方/铁轨内垃圾吹除方案
· 环境/污垢特点：
人力及清洁设备难以企及，比如安检仪下方，轨道内，垃圾很难通过常规手段清除；污垢类型多为固体垃圾以及常年累月累积的灰尘。
· 卡赫方案：
1. 利用专业的吹风筒LB850 BP，将常规手段难以企及的垃圾/灰尘吹出后再打理；大容量锂电池驱动，无需电源；无发动机噪音。
2. 除了轨道内的烟头，在安检仪下方地面以及座位细缝里，利用该设备开展吹尘作业，效果十分明显。
车厢内部（库内）清洁方案
· 环境/污垢特点：
高铁车厢内，电源供应难；卫生间需要无接触方法清洗，保洁员无须用手接触来作业；黄黑色车门踏板污垢严重，难以清洗。
· 卡赫方案：
1. 锂电池驱动型吸尘器T 9/1 BP：无需电源供应，适合使用；无需背负，在地面移动，减少保洁员劳动强度，且使用方便；
2. 锂电池驱动型微型洗地机BD 30/4：无需电源供应，紧凑灵活，可以进入过道和座位区域清洗，同步回收污水；
3. 锂电池驱动型高压清洗机K2 Follow me：无需电源供应，自带水箱，利用高压水将卫生间残留污物冲洗干净。
4. 利用高温蒸汽机SG 4/4：将车门踏板、卫生间等区域做深度清洁，含水量少，高温分解污垢。
机务段维修/部件清洁方案
· 环境/污垢特点：
生产线模具，设施设备等无法用水进行清洗；零配件油污遍布，有很多清洁死角。
· 卡赫方案：
1. 采用干冰清洗机IB 7/40：-79℃低温冷裂，无需用水；无需拆解设施设备，无须停工；无磨损，不伤害设施，无残留。
2. 采用电加热型热水高压清洗机HDS E 8-16：高效分解清除油污安全可靠无风险，清洗效果立竿见影；无需柴油，没有尾气污染排放。
3. 采用生物酶降解清洁剂技术的零部件清洗机PC 100：分解油污后，清洁剂可循环利用；全自动零部件清洗机PC 60/130，自动加热清洁，360度无清洁死角，快速高效。
夜间深度清洁方案
· 环境/污垢特点：
污垢清除后二次污染概率小，只需彻底清洗干净即可；注重一次完成/一遍而过的清洁效果，需采用转速更好压力更大的滚刷。
· 卡赫方案：
1. 高效快速的大型驾驶式洗地机B250：清洗宽度可达到110cm，速度最高6KM/H，采用专业叉车电池组，持续工作时间长达8小时以上；可设置限速，确保清洗效果。
2. 单机可进行盘刷滚刷互换：滚刷特别适用于深度清洗，转速高达1200转/ 分钟，转速及压力是盘刷的6-7倍，清洗效果显而易见。
3. Microfibre微纤维技术，省水&更佳效果：较常规刷子而言，其不规则纤维可深入地面细缝，达到更佳效果；纤维锁定的水量较常规多40-50%，更节省清洁剂和水。
机场行业解决方案
机场行业解决方案概述：200-300字。在公众交通领域，清洁的意义在于：幕前的营运环境需要通过清洁保证旅客出行健康卫生；幕后的生产维护需要通过清洁保证设施设备/交通工具的安全运行。
停机坪清洁方案
· 环境/污垢特点：
面积大，但连廊下方区域大型扫路车辆无法灵活进入；飞机起落架的橡胶印难以去除。
· 卡赫方案：
1. 户外多功能作业扫地车MC 50：清扫效率高达20000平米/小时,并 集扫地、割草、扬雪、洗地等多功能作业于一体，全封闭驾驶舱（空调/娱乐系统），可一年四季全天候作业，轻巧灵活。
2. 拖车型超高压热水清洗机HDS 9/50：利用500公斤大压力以及80-90摄氏度高温冲洗，还原地面本来面目，焕然一新；拖车设计，移动方便。
候机楼维护及应急清洁方案
· 环境/污垢特点：
污垢源在移动，多来源于脚底，需要快速维护响应；突发事件，无法控制，比如掉落于地面的垃圾、洒翻的饮料等。
· 卡赫方案：
紧凑型多功能驾驶式洗地机BD 50/70
1. 灵活型驾驶，快速响应：兼顾灵活性/通过性及生产力；缩短应急响应时间，降低风险事故（旅客滑倒）。
2. 多任务处理，减少工序：清洗、推尘、垃圾清扫多合一，同步完成。甚至坐在车上即可扫垃圾，大大提升作业效率。
大面积PVC地面养护方案
· 环境/污垢特点：
机场普遍使用PVC地面，人流量大，对于防滑耐磨耐脏提出高要求；PVC地面需要定期打蜡\抛光\清洗\去腊“的循环保养方案。
· 卡赫方案：
1. 站立式抛光机，工作效率高达1800平米/小时，是常规抛光机的2倍以上；
2. 2000转/分钟高速旋转，打造更好的抛光效果；
3. 电瓶驱动，无需电线，避免安全隐患。
大面积地毯清洁养护方案
· 环境/污垢特点：
机场等候区铺设地毯，同公共通道形成软硬结合，给旅客安心舒适的侯机环境；大面积地毯需要快速高效的清洁维护方案。
· 卡赫方案：
1. 站立式吸尘器CV 60/2 RS：工作效率高；电瓶驱动，无需电线，避免安全隐患；
2. 站立式地毯抽洗机 Chariot 3 iExtract 26 DUO：用于大面积地毯深度抽吸清洗及中度结晶维护清洗。集“喷”、“刷”、“吸”三大功能为一。一机两用，节省购置成本。
特殊区域吹尘方案
· 环境/污垢特点：
人力及清洁设备难以企及，比如安检仪下方，轨道内，垃圾很难通过常规手段清除；污垢类型多为固体垃圾以及常年累月累积的灰尘。
· 卡赫方案：
1. 利用专业的吹风筒LB 850 BP，将常规手段难以企及的垃圾/灰尘吹出后再打理；
2. 大容量锂电池驱动，无需电源；无发动机噪音；
3. 在安检仪下方以及座位细缝里，利用该设备开展吹尘作业，效果十分明显。
卫生间深度清洁&除异味方案
· 环境/污垢特点：
区域小，有异味；尿渍等酸性液体残留，腐蚀地面；人口流动大，人流密集，清洁后的水渍残留造成不便。
· 卡赫方案：
利用专业的卫生间全能清洁机AP 100/50 M
1. 具备喷射（水或清洁剂）及吸水二合一功能，对卫生间设施墙面地面全覆盖清洁；
2. 一方面喷洒杀菌除异味清洁剂，消除异味，消除尿垢等残留物，同时通过机载吸水系统将污水回收至机载水箱中。
机舱内部清洁方案
· 环境/污垢特点：
飞机内部，电源供应难。
· 卡赫方案：
锂电池驱动型吸尘器T 9/1 BP
1. 无需电源供应，适合使用；
2. 无需背负，在地面移动，减少保洁员劳动强度，且使用方便。
维修零部件清洁方案
· 环境/污垢特点：
生产线模具，设备无法用水清洗；零配件油污遍布，多清洁死角。
· 卡赫方案：
1. 采用干冰清洗机IB 7/40：-79℃低温冷裂，无需用水；无需拆解设施设备，无须停工；无磨损，不伤害设施，无残留。
2. 采用电加热型热水高压清洗机HDS E 8-16：高效分解清除油污安全可靠无风险，清洗效果立竿见影；无需柴油，没有尾气污染排放。
3. 采用生物酶降解清洁剂技术的零部件清洗机PC 100：分解油污后，清洁剂可循环利用。
地铁/轻轨行业解决方案
地铁/轻轨行业解决方案概述：200-300字，例如：领先的工程设计、贴心的建议、卓越的“德国制造”产品和广泛的客户服务让Kärcher成为罐体和容器清洗领域的可靠合作伙伴。在全球，许多知名公司和市场领导者均依赖于Kärcher的经验、创新的产品和客户服务。
站台及盲道清洁方案
· 环境/污垢特点：
盲道凸点用常规清洗刷很难彻底清洗干净；由于站台边缘行驶或停靠高铁/火车，进入站台作业的清洁设备需要陪伴驻车系统。
· 卡赫方案：
1. 盲道清洗机B 120 W BP：双滚刷设计，彻底深入凹处清洗；工作效率极高，达到3000~3600平方米/小时；自走式设计，无须推动，在盲道上行走省力；配有专为高铁系统设计的机械式驻车系统，不必担心“溜车”。
2. 重型手推洗地机B 40：适合站台重污垢类型的周期性清洗；配有专为高铁系统设计的机械式驻车系统，不必担心“溜车”。
维修场所/部件清洁方案
· 环境/污垢特点：
生产线模具，设施设备等无法用水进行清洗；零配件油污遍布，有很多清洁死角。
· 卡赫方案：
1. 采用干冰清洗机IB 7/40：-79℃低温冷裂，无需用水；无需拆解设施设备，无须停工；无磨损，不伤害设施，无残留。
2. 采用电加热型热水高压清洗机HDS E 8-16：高效分解清除油污安全可靠无风险，清洗效果立竿见影；无需柴油，没有尾气污染排放。
3. 采用生物酶降解清洁剂技术的零部件清洗机PC 100：分解油污后，清洁剂可循环利用。
客户案例 – KARCHER中国
KARCHER中国客户案例概述：200-300字。例如：领先的工程设计、贴心的建议、卓越的“德国制造”产品和广泛的客户服务让Kärcher成为罐体和容器清洗领域的可靠合作伙伴。在全球，许多知名公司和市场领导者均依赖于Kärcher的经验、创新的产品和客户服务。