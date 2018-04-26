公共交通行业清洁方案

在公共交通领域，清洁的意义在于：幕前的营运环境需要通过清洁保证旅客出行健康卫生；幕后的生产维护需要通过清洁保证设施设备/交通工具的安全运行。作为全球清洁技术的市场领导者，Karcher提供的整体解决方案，其包括公共环境清洁以及设施设备维修养护阶段的清洁，比如零部件清洁，生产线清洁。

多年以来，Karcher卡赫已成功进驻中国本土各大机场车站等知名交通枢纽：北京首都机场、天津火车站、北京地铁、上海浦东机场、厦门机场、杭州萧山机场、深圳地铁、广州新白云机场······卡赫，为您提供专业的高铁/铁路清洁方案，机场清洁方案，和地铁/轻轨清洁方案。