供水——从水源到可供饮用

在执行军事任务时的上佳表现 – 作为实例参考。

Futuretech 为有需要的人们开发出可靠的创新的水处理技术，可直接在营地供水。采用Waterclean 系列系统，每天可根据实际需要生产10000 到240000 升可口的饮用水，最多可供应35000 人使用。将饮用水灌装到袋内的袋装水系统和封

装水系统，或者生产塑料瓶并灌装可口饮用水的瓶装水装置，这些都是Futuretech 的创新系统，为人们的健康发挥了至关

重要的决定性作用。世界各地 – 在各种气候带地区 – 大量组织依靠Futuretech 系统生产的“移动”水。



1 美国部队 – 伊拉克/ 阿富汗

为以便利的方式给士兵提供新鲜的饮用水，美国军队在伊拉克

Al-Kut 附近执行任务时，采用了瓶装水装置系统。在阿富汗期

间，利用四个瓶装水装置在约1 年半的时间里生产塑料瓶并灌装了1000 多万瓶饮用水。最终共有7 个系统投入运行，保证了上述任务的成功完成。现在每周5 个生产日平均可灌装高达420000 瓶饮用水。这个数量相当于每周提供装载在托盘上、约28 个装满瓶装饮用水20 英尺ISO 集装箱。

2 新加坡

新加坡军队利用Waterclean WTC 500 G 净化水，在班达亚齐

海啸洪灾之后也使用了它。

3 澳大利亚

在东南亚东帝汶岛国执行维和任务时，澳大利亚武装力量开始采用Futuretech Waterclean 系列系统生产饮用水。在完成东帝汶任务后，Waterclean 1600 G 系统被运回澳大利亚，交给澳大利亚空军部队使用。

4 斯堪的纳维亚

芬兰部队配备了Waterclean WTC 500、WTC 1600 和WTC

6000 系统。在瑞典的斯堪的纳维亚“同行”，则多样并举，使用包含WSDC（储存与输送集装箱） 在内的Waterclean WTC 3000 GT、WTC1600 GT 及WBP 700 瓶装水装置。



5 英国部队 – 阿富汗

英国部队在位于阿富汗赫尔曼德省的堡垒营地生产和装瓶饮用水。在约3 年的时间里，通过4 个WBP 700 系统生产了4000 多万瓶饮用水。



6 卢森堡

卢森堡大公国的部队使用Waterclean WTC 1600 GT 水包装系统，在包装之前会使用电子加氯机杀菌。

由于系统的出色性能，它们现在继续在欧盟舰艇战斗群的范围内继续服役。



7 德国联邦国防军下属德国部队在阿富汗的营地在位于马扎里沙里夫的德国部队营地里，迄今为止，已经生产了约700 多万瓶饮用水。Futuretech 的饮用水灌装系统已经创造出一个又一个成功的故事。



8 利比亚

口号“水是生命的源泉”在利比亚也是尽人皆知。在这个西非国家，划分为几个任务区域，共采用了超过15 个Waterclean WTC 2000 UN-W 系统。



9 加纳

在加纳运行着1 个Futuretech 产品系列中最大型的移动水净化系统。WTC 5000 HS 在首度阿克拉Burma 营地生产饮用水。约有5000 名士兵及其亲属驻扎在该地，每天都需要纯净水。