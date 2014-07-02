吸尘器过滤器

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher 扁平褶皱式过滤器，标准，灰尘最大穿透率为BIA C或M级

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Kärcher 粗过滤器用于吸水

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Kärcher 主过滤器篮

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Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

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Kärcher 特殊过滤袋，吸水过滤袋

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Kärcher 盒式过滤器标准，灰尘最大穿透率为BIA C或M级

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Kärcher 用用于无尘的塑料大袋子

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Kärcher 横膜过滤器/织物过滤器

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Kärcher 织物过滤袋

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Kärcher 尾气过滤器

尾气过滤器

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