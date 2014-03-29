干冰的质量为什么很重要？

经验表明，使用新制的干冰可以让清洗速度更快且更高效。这就是为什么要使用尽可能新的干冰进行干冰喷磨清洗的原因。

若干冰放置多天，它的密度将会下降，从而降低了清洗效果。因此，清洗给定的区域就需要更多的干冰。此外，干冰会不断升华，这意味着原来100kg的干冰颗粒在经过一天后就只会剩下约92kg。