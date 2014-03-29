干冰清洗机
竭尽所能，只为清洁。 在工业清洁系统领域，Kärcher提供适合所有需求的先进的创新型解决方案。系列方案包括高压清洗机、工业真空吸尘器、水箱和部件清洁系统及干冰清洗机。
无可挑剔的清洗效果
布满污垢的模具、零部件或设备通常很难清洗。问题：喷砂清洗技术会留下沙子或玻璃颗粒灯喷剂。这通常意味着在清洗之后还要进行下一步清洁工作。Kärcher高性能干冰喷磨机让这个问题不复存在。在喷磨清洗之后，干冰颗粒将完全升华为二氧化碳(CO2)。从而实现令人满意的清洁效果。
干冰喷磨清洗技术的优势
- 在清洗之前不需任何准备工作
清洗工作不需拆解设备。干冰颗粒可以非常容易地进入到甚至小的角落和狭缝中。
- 将设备故障停机时间减小
采用干冰快速且有效地进行清洗。
- 环保地清洗
无需使用额外的化学品或喷剂
- 不损伤表面
- 无残留
干冰完成升华为 CO2。没有磨料或废水残留。
清洁 = 低温 x 速度
干冰喷磨机采用压缩空气将干冰颗粒以超过150 m/s的高速喷出。-79°C的低温可以冷凝污垢并使之脆裂。高速喷出的干冰颗粒随后可以容易地清除污垢。这是一种温和地清除几乎所有类型污垢的特别有效的方法。
从二氧化碳到干冰
在制造过程中，首先液态的二氧化碳流入制粒机的压缩缸中，然后通过压力降将二氧化碳结晶为干冰雪花。使用液压缸将这种干冰雪花挤压通过挤出板。这样可以形成柱状干冰，然后再将这些柱状干冰破碎为干冰颗粒。
适用于所有领域的清洗方式
Kärcher干冰喷磨机不使用任何清洁剂或化学品。它们适用于法律上禁止使用水或沙子进行清洗的所有领域。因为干冰颗粒可以升华为气体，因此没有任何残留或污水。使用高性能的Kärcher干冰制粒机，用户自己就可以非常容易地制造干冰颗粒。
钢材，金属和机器制造
使用Kärcher干冰喷磨机可以非常容易地对生产设备、焊接机器人、皮带运输机和喷涂车间进行深度清洗和维护性清洗。
印刷工厂
在经过干冰喷磨清洗之后，所有的印刷设备和气缸、工具等都像新的一样。
木材和电气行业
干冰喷磨还理想适用于清洗木工设备、发电机、涡轮机及控制柜等。
塑料和包装行业
干冰喷磨机可以清除注塑模具和生产线上的硅树脂、橡胶、染料、涂料和其它污垢。
汽车行业，铸造车间和注塑成型工厂
我们的干冰清洗机能够清除所有类型零部件和工件上的粘合剂和脱模剂。硅树脂、橡胶、染料、涂料、脱模剂等残留物可以容易地从注塑模具、工具和整条生产线上清除。令人满意的清洗效果，没有任何残留物。
食品，制药和化妆品行业
干冰喷磨机理想适用于清除灌装和混合设备、生产线、搬运系统、罐子和加热炉上的焦化物、老化沉积物、结壳、油脂和淀粉。
造纸行业
在造纸行业中，凝胶、石灰、粉尘和多孔材料会沉积在系统中。这会导致设备停机和纸品质量的下降。采用干冰喷磨技术可以更快地清洗系统，从而使系统能够立刻再次使用。
地方当局和市政
涂鸦和口香糖：许多城市和市政面对的问题。这需要一种能够彻底但温和地清洗墙壁和地面的清洗方法，例如，Kärcher干冰喷磨机。他们可以清除污垢但不会损坏地面。
自制干冰
通过Kärcher制粒机，您可以容易地自制干冰颗粒：它可以避免您的等待时间，并可节约购买和运输新干冰颗粒的成本。在理想状态下，使用新制的干冰进行清洗可以将清洗时间减少一半。颗粒越新，清洗的效果越好。干冰颗粒随用随造让清洗更加高效。
IP 55、IP 120和IP 220型Kärcher制粒机理想适用于所有数量的干冰颗粒。Kärcher制粒机制造的干冰可用于冷却对热量敏感的产品（例如，用于食品行业）。
用于运输和储存干冰颗粒的Kärcher干冰箱有两种型号：一种采用一次性聚苯乙烯箱制造，最多可存储25kg干冰颗粒，另一种采用发泡聚丙烯(EPP) 制造，最多可存储100kg干冰。这种可重复使用的干冰箱提供了良好的绝热效果，重量轻且非常耐用。
干冰的质量为什么很重要？
经验表明，使用新制的干冰可以让清洗速度更快且更高效。这就是为什么要使用尽可能新的干冰进行干冰喷磨清洗的原因。
若干冰放置多天，它的密度将会下降，从而降低了清洗效果。因此，清洗给定的区域就需要更多的干冰。此外，干冰会不断升华，这意味着原来100kg的干冰颗粒在经过一天后就只会剩下约92kg。
干冰喷磨清洗的环境相容性
无害物质
干冰喷磨清洗没有使用任何有毒或对环境有害的化学品或溶剂。这意味着它不会释放任何有毒或有害蒸汽，因此也不会存在有害物质伤害员工健康的风险。
易于后处理
在干冰喷磨清洗之后不会遗留任何喷磨剂。沉积的污垢将掉落在地面上，可以容易地进行清扫。只有清洗过程中产生的污垢才需要后处理。相比之下，用于清洗的化学品和溶剂则会产生很难处理的有害废物。
没有二次废物
在喷砂、喷射苏打水和喷水清洗中，用于清除有害污垢的这些喷射物质本身也会产生有害废物。这些清洗过程会产生大量的二次废物，在某些情况下必须仔细地对这些废物进行处理，而且废物处理的成本也非常高。
生成二氧化碳
CO2是其它工业生产过程的副产品。例如，在氨和甲醇合成中产生的CO2 洗尾气。在原油和天然气的化工处理中产生了大量CO2废气。在电站的燃烧过程以发酵工艺中也会产生二氧化碳。
这就是为什么在工业国家不再需要专门制造CO2 的原因，燃烧化石燃料生成CO2 现在已成为历史。
安全设备
以下是干冰喷磨清洗的必要保护装置。
听觉保护装置
由于干冰喷磨产生的噪音水平通常超过85 dB(A)，因此工作人员必须穿戴听觉保护装置。
手套
建议穿戴手套以防止干冰颗粒造成冻伤危害。
安全护目镜
建议穿戴安全护目镜以防止眼睛受到颗粒飞溅的伤害。我们还推荐工作人员穿戴包含头盔、面罩和听觉保护装置的完整安全系统。
呼吸器
根据产生的灰尘量或CO2浓度决定是否需要轻型甚至重型呼吸器。
二氧化碳探测器
参与喷磨清洗的工作人员必须穿戴CO2 探测器以检测周围空气的CO2浓度。只要达到临界的浓度，它就会向穿戴探测器的人员发出警报。
