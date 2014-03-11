洗地机/洗地吸干机
地板熠熠生辉 如果要使地面达到光亮洁净的效果，卡赫洗地吸干机就是您可选的高效清洁设备解决方案。从一般的细节清洗到大面积清洗，卡赫产品几乎涵盖了所有硬质地面的清洁应用领域。
紧凑式手推式洗地机
专为中小型区域的快速和灵活清洁而开发，如餐厅、商店、厨房、酒店和其他高频率需要清洁的中小区域。
手推式洗地吸干机
手推式洗地机非常适合中型区域的高效清洁，如零售区、游泳池、大厅、走廊以及各种硬质地面。
驾驶式/ 站立式洗地吸干机
是清洁大型区域的理想选择，如仓库和生产大厅、购物中心、停车场或机场。您还可以在这里找到我们的组合式清扫/洗地机器
适用于任何场景的经济高效的清洁解决方案
相较于传统手动地板清洁，洗地吸干机是一种更快、更具成本效益和更彻底的方式，适用于所有类型的地板。一台洗地吸干机可以节省你的时间和清洁剂，这可以节省雇用清洁员工的成本以及保护你的钱包。这些机器也易于使用和低维护。每款机型都有正确的设计，每一款都非常适合您的地板类型和尺寸以及您的要求。无论是小型企业、酒吧或餐厅、大型超市或购物中心，还是机场或生产大厅的超大地面，无论尺寸是30米还是30000米，洗地吸干机都是最有效的清洁解决方案² 。
洗地吸干机究竟是如何工作的？
所有带有滚筒或圆盘刷头的现代洗地吸干机基本上都以相同的方式工作。当清洗剂添加到清洗液罐中时，清洗液可以在液罐中混合，如果是自动加液系统，则可以在刷头前面混合。在刷子的旋转和接触压力共同作用下清除污垢。由于涡轮的吸力，脏水随后被刮板吸收并收集在污水箱中。另一方面，洗地吸干机没有涡轮或刮板。所以可以结合Kärcher的干湿吸尘器来收集松散的污垢。
但不是所有的洗地吸干机都是一样的
洗地吸干机就像汽车一样——它们的工作原理都是一样的，但不是每个型号都适用于每个应用领域。然而，由于不同的设计、尺寸、刷头系统和驱动技术，在卡赫很容易找到一台完全符合您个人需求的机器。我们保证，您可以根据您的清洁表面有多大，它们是否充满了杂物，以及您的地板结构和它们的脏污程度来找到完全贴合您个人需求的地板清洁机。
不同洗地吸干机的适用类型
由于其较高的刷速和每平方厘米较高的接触压力，带滚筒刷头的洗地吸干机特别适合对严重污染的地板进行广泛的深度清洁². 这种刷头技术在处理粗污垢时也具有很大的优势，因为反向旋转的滚筒吸收颗粒，吸到粗污垢容器中。这意味着不再需要将预打扫作为前一个工作步骤。
带圆盘刷头的洗地吸干机通常用于维护清洁和轻度污染。这些地板清洁机特别适用于光滑地板和噪音敏感区域，如医院、酒店或者美食部门。
那么，哪种洗地吸干机是最适合你的呢？
我们的洗地吸干机有不同的尺寸，并配有多种配件设备，适用于各种不同场景应用——我们专门开发的配件可帮助您完成不仅仅是清洁的工作。进一步的清洁解决方案和更简单的机器选择也在我们产品范围内。在这里，您不仅可以找到各种设备的所有信息，还可以找到我们产品系列中最适合您的洗地吸干机。
哪种能源用于哪种洗地吸干机？
据尺寸和型号，Kärcher的洗地吸干机由电源驱动，电池供电或发动机驱动。这里遵循以下规则：应用场景是决定最合理的驱动技术的重要因素。
主电源供电（即有线）仅在紧凑型和手推式洗地吸干机中提供，机器价格合理，非常适合在休息时间清洁较小的室内区域。
电池供电的洗地吸干机提供最大的灵活性和防止绊倒的危险。机器大小：Kärcher提供各种设计的电池供电版本。
对于大型室外或通风良好的室内区域，我们建议使用环保型内燃机（柴油或液化石油气）。内燃机地板清洁机Kärcher仅在驾驶式洗地吸干机设计中提供。
带或不带集成牵引驱动的洗地吸干机的区别？
舒适性、重量和用户友好性是决定机器是否应配备集成牵引驱动的关键因素。油箱容积高达约50升的轻便洗地吸干机可以在没有牵引驱动的情况下轻松操作。超过50升的，我们建议使用集成牵引驱动，因为长时间操作大型机器会使身体感到疲劳。
一方面，不带牵引电机的机型利用电刷的旋转使机器向前移动。因此操作员需要保证一定的工作量。
另一方面，带有牵引驱动的机器可调牵引电机将机器向前移动，使机器能够长时间运行的同时，工作员也不会疲劳。
为您量身打造的洗地吸干机
一个Kärcher地板清洁机配备正确的配件也可用于特殊场景，如去除结晶或涂层。不仅如此，我们还提供了广泛的配件选择：如衬垫，圆盘，辊刷，吸盘，橡胶刷，电池和电池充电器，为您的机器配备精准的清洁要求。各种附件套件会按照您的需求定制化提供（如家庭基地套件，便于运输的手动清洁工具也可提供）。因此，您收到的洗地吸干机将会是您的专门定制款型。
为洗地吸干机选择合适的清洗剂
无论地板类型、地板清洁机或污垢等级，Kärcher提供了广泛的清洁剂选择，以满足您的各种要求。当然，不仅经济实用，对各种污垢都有很强的清理效果，机器本身也是一台环境友好型产品，可以满足最新的研究标准。
有效减少细菌，提高卫生要求
花费很少的钱和材料，洗地吸干机的附件套件使用喷雾模式帮助您实现一个全新的清洁水平。注入适量的消毒剂的喷枪或手用喷嘴可以有效地减少地板、墙壁和家具上的细菌数量。注意查看机器的使用指南，选择合适的消毒剂进行专业喷雾消毒。
B 150 R和B 200 R洗地吸干机可以用配件进行改装。其配件适用于火车站、机场、办公楼、商业建筑、养老护理设施、托儿所、学校、游泳池、体育设施等。
高效的未来—— 一步到位的清扫和擦洗
我们的洗地机和真空吸尘器能够更有效地清洁密闭空间和大型区域。
- 节省时间和成本
- 快速彻底清洁大片区域
- 有效防尘
清洁效果更优
高效，持久和经济-新的B 110 R驾驶式洗地吸干机可以轻松地清洁大面积领域，如超市，机场和仓库。由于组件的更新，它现在提供了更好的清洁效果，最大限度地方便使用。
卓越的视野
紧凑，灵活，方便：我们的驾驶式洗地吸干机可以很容易地清洁大面积领域（起步1500平方米），例如在仓库、停车场或购物中心。高座椅位置可确保在任何时候都能很好地观察到需要清洁的区域。但是，如果遇到比较狭窄的地面情况，小转弯圈可确保灵活机动性，以便更细致地清理污渍。控制面板布局清晰，机器操作起来直观，无需站立，坐在座位上可以看到全部地面情况。
随时随地的灵活使用
清洁时，障碍物和充满杂物的区域不再是一个问题：紧凑型洗地吸干机可以瞬间清洁中小型区域，如餐厅、厨房、商店和酒店。他们良好的机动性使他们易于驾驶-即使是狭窄的通道也可以容易清洗。不同的机型在各种各样的表面上达到最佳效果，并使地板恢复原有的光泽。由于他们的吸力技术，地板干净且干燥，可以立即使用。
咨询、售后和服务
您可以将需求发送电子邮件至Service.Karcher@cn.kaercher.com。也欢迎您拨打卡赫服务热线：400 880 1060 ，卡赫专业客服将竭诚为您服务。
我们的热线电话在每周一至周日的8:00-21:00，一直为您开放。