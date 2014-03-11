洗地吸干机究竟是如何工作的？

所有带有滚筒或圆盘刷头的现代洗地吸干机基本上都以相同的方式工作。当清洗剂添加到清洗液罐中时，清洗液可以在液罐中混合，如果是自动加液系统，则可以在刷头前面混合。在刷子的旋转和接触压力共同作用下清除污垢。由于涡轮的吸力，脏水随后被刮板吸收并收集在污水箱中。另一方面，洗地吸干机没有涡轮或刮板。所以可以结合Kärcher的干湿吸尘器来收集松散的污垢。

但不是所有的洗地吸干机都是一样的

洗地吸干机就像汽车一样——它们的工作原理都是一样的，但不是每个型号都适用于每个应用领域。然而，由于不同的设计、尺寸、刷头系统和驱动技术，在卡赫很容易找到一台完全符合您个人需求的机器。我们保证，您可以根据您的清洁表面有多大，它们是否充满了杂物，以及您的地板结构和它们的脏污程度来找到完全贴合您个人需求的地板清洁机。