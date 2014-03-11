高压清洗机

无与伦比的多功能性 - Kärcher高压清洗机。 Kärcher于1950年发明了高压清洗机，时至今日，一直在锤炼高压清洗的原理，实现了提升性能、降低功耗、延长服务寿命和缩短清洁用时的目标。作为世界市场的先行者，Kärcher提供在技术上精益求精且颇富通用性的丰富产品 - 作业使用热水或冷水，由电机或内燃机驱动，分为移动或固定式两种。

easy force
Kärcher 冷水高压清洗机

冷水高压清洗机

日常清洗设备、车辆和建筑物：使用大容量冷水压力清洗装置，还可去除重污垢。非常适合大面积清洗。

Kärcher 热水高压清洗机

热水高压清洗机

使用热水，高压清洗机在相同压力下表现得更为出色。Kärcher机器所具有的最高水平的使用舒适性和最先进的技术备受赞誉。

Kärcher 超高压清洗机 超高压清洗系统

超高压清洗系统

当传统的高压清洗机清洁效果已经满足不了清洁需求时，是时候使用我们的超高压清洁机了，再顽固的污渍和涂料都能被轻松去除。

Kärcher 热水加热器

热水加热器

我们的热水器可以将现有的冷水高压清洗机变成热水高压清洗机，操作简单，无需太多费用，清洁效果更出色

用于高压清洗的清洁剂

适用于高压清洗机的Kärcher清洁剂和护理剂设计用于实现更佳的清洗效果和更小的耗能及清洗时间。同时，由于专用配方非常易于过滤和分离，所以它们可以降低矿物油残留导致的废水污染。

Cleaning Agents Nutzfahrzeug

清洗和保护商用车辆

高性能清洁剂可强力地清洗道路和建筑上的顽固污垢，可配合冷水和热水高压清洗机使用。

Cleaning Agents Vielseitigkeit

适用于工业应用的通用型产品

速效、柔和的清洁剂还可以清除油液、油脂和铁锈等顽固污垢。

 

Cleaning Agents Lebensmittel

食品行业中的清洁和卫生

有效的清洁剂和消毒剂，被批准用于食品行业，符合DGHM（德国卫生与微生物学会）和DVG（德国燃气和水协会）消毒剂列表要求。

Cleaning Agents Autohaus

汽车经销店入口的光亮地面

适用于所有表面和材料的柔和清洁剂让展厅闪亮，并让车辆保值，即使是引擎盖下也可以清洗。

清洁剂
Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

热水高压清洗机的优点

热水高压清洗机产生的高水温让用户可以减小清洗压力、清洗时间和清洁剂用量。相比于冷水高压清洗机，热水高压清洗机的优点为：

  • 更好的清洗效果
  • 减少了清洁剂用量
  • 更短的干燥时间
  • 更卫生
  • 更短的工作时间

使用热水可显著节约清洗时间，并提高了清洗效果。

其它优点以及HD与HDS成本对比

Kärcher iSolar太阳能模块清洗解决方案适用于太阳能模块清洗的系统解决方案

我们的推荐：

采用HDS 10/20-4 M热水高压清洗机和HD 10/23-4 S冷水高压清洗机实现更佳的清洗效果。

  • 优异的清洗性能
  • 对旋式圆刷
  • 由碳/玻璃纤维复合材料制造的伸缩式喷枪
  • 可清洗到1.8 - 14米远处区域（取决于具体的伸缩式喷枪）
iSolar
更多关于太阳能模块清洗的信息