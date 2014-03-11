高压清洗机
无与伦比的多功能性 - Kärcher高压清洗机。 Kärcher于1950年发明了高压清洗机，时至今日，一直在锤炼高压清洗的原理，实现了提升性能、降低功耗、延长服务寿命和缩短清洁用时的目标。作为世界市场的先行者，Kärcher提供在技术上精益求精且颇富通用性的丰富产品 - 作业使用热水或冷水，由电机或内燃机驱动，分为移动或固定式两种。
热水加热器
我们的热水器可以将现有的冷水高压清洗机变成热水高压清洗机，操作简单，无需太多费用，清洁效果更出色
用于高压清洗的清洁剂
适用于高压清洗机的Kärcher清洁剂和护理剂设计用于实现更佳的清洗效果和更小的耗能及清洗时间。同时，由于专用配方非常易于过滤和分离，所以它们可以降低矿物油残留导致的废水污染。
清洗和保护商用车辆
高性能清洁剂可强力地清洗道路和建筑上的顽固污垢，可配合冷水和热水高压清洗机使用。
适用于工业应用的通用型产品
速效、柔和的清洁剂还可以清除油液、油脂和铁锈等顽固污垢。
食品行业中的清洁和卫生
有效的清洁剂和消毒剂，被批准用于食品行业，符合DGHM（德国卫生与微生物学会）和DVG（德国燃气和水协会）消毒剂列表要求。
汽车经销店入口的光亮地面
适用于所有表面和材料的柔和清洁剂让展厅闪亮，并让车辆保值，即使是引擎盖下也可以清洗。
热水高压清洗机的优点
热水高压清洗机产生的高水温让用户可以减小清洗压力、清洗时间和清洁剂用量。相比于冷水高压清洗机，热水高压清洗机的优点为：
- 更好的清洗效果
- 减少了清洁剂用量
- 更短的干燥时间
- 更卫生
- 更短的工作时间
使用热水可显著节约清洗时间，并提高了清洗效果。