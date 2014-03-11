高压清洗机

无与伦比的多功能性 - Kärcher高压清洗机。 Kärcher于1950年发明了高压清洗机，时至今日，一直在锤炼高压清洗的原理，实现了提升性能、降低功耗、延长服务寿命和缩短清洁用时的目标。作为世界市场的先行者，Kärcher提供在技术上精益求精且颇富通用性的丰富产品 - 作业使用热水或冷水，由电机或内燃机驱动，分为移动或固定式两种。