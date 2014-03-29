Kärcher iSolar太阳能模块清洗解决方案适用于清洗太阳能模块的系统解决方案

清洗光伏模块 - 确保产量

光伏模块清洗系统！智能化的Karcher清洗解决方案可清洗太阳能模块，相比于布满灰尘的模块，清洁的太阳能模块产量可提高。

实际上iSolar清洗系统没有任何使用限制。不管太阳能和光伏系统用在何处 - 农业、贸易、工业或家庭用途，iSolar都能够确保太阳能被有效地转化。这对于暴露在重污垢地区的太阳能系统特别有帮助。在农业应用中，主要问题是相邻农场产生的灰尘和畜棚产生的废气。对于系统运营商和清洗服务供应商来说，iSolar是一种经济的选择。

对于清洗光伏系统，我们推荐： HDS 10/20-4 M 热水高压清洗机或HD 10/23-4 S冷水高压清洗机，并配合Karcher水软化系统和iSolar附件使用。需要使用圆刷和伸缩式喷枪。