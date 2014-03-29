Kärcher iSolar太阳能模块清洗解决方案适用于清洗太阳能模块的系统解决方案
灰尘、烟灰和花粉等残渣可将光伏系统和太阳能热能模块的输出减小。雨水、露水和风的自然力在任何地方都不具备有效清洗这些模块的能力。这就是为什么Kärcher现在提供能够彻底清洗太阳能模块的新型高压清洗机附件的原因：通过伸缩式喷枪上装着旋转圆刷的iSolar系统，用户可以经济地清洗面积达1,500 m²的模块。
清洗光伏模块 - 确保产量
光伏模块清洗系统！智能化的Karcher清洗解决方案可清洗太阳能模块，相比于布满灰尘的模块，清洁的太阳能模块产量可提高。
实际上iSolar清洗系统没有任何使用限制。不管太阳能和光伏系统用在何处 - 农业、贸易、工业或家庭用途，iSolar都能够确保太阳能被有效地转化。这对于暴露在重污垢地区的太阳能系统特别有帮助。在农业应用中，主要问题是相邻农场产生的灰尘和畜棚产生的废气。对于系统运营商和清洗服务供应商来说，iSolar是一种经济的选择。
对于清洗光伏系统，我们推荐： HDS 10/20-4 M 热水高压清洗机或HD 10/23-4 S冷水高压清洗机，并配合Karcher水软化系统和iSolar附件使用。需要使用圆刷和伸缩式喷枪。
柔和且彻底地清洗： iSolar 800/400
iSolar 400和iSolar 800清洗刷由高压清洗机产生的水蒸气驱动，这些水蒸汽也可帮助清除污垢。然而，清洗效果主要还是通过毛刷的机械清洗实现的。毛刷由尼龙制造，确保清洗时不会刮伤模块表面。iSolar 800/400在低压下使用，不会存在任何损坏模块的危险。为了保证超长的服务寿命，旋转圆刷使用坚固耐用的球轴承安装。
iSolar 400
iSolar 400水驱动圆刷的工作宽度为400 mm，特别适用于清洗中小型光伏系统。由于重量轻且易于操作，即使是高架起来的系统也可以被便捷地清洗。
- 用于清洗小面积的紧凑型入门级产品
- 特别适用于高架起来的系统
- 安装球轴承的水驱动圆刷
- M 18 × 1.5接头；可与标准HD/HDS 设备兼容
- 预冲洗相邻模块
iSolar 800
iSolar 800水驱动刷头配备两个对旋圆刷，刷头工作宽度为800 mm，适用于清洗中小型光伏系统。对旋圆刷平衡了所有横向力，确保更佳的操作稳定性。刷头上灵活的角接接头让工作更容易。它确保了毛刷可以放平，实现一致的清洁效果。刷头设计用于在高处区域实现更好的清洗性能，理想适用于清洗大型系统，如房顶等。
- 在高处区域具有更佳的清洗性能
- 更佳的横向力平衡能力
- 安装滚珠轴承的对旋圆刷
- 坚固耐用的黄铜铰链可灵活地调整工作角度
- M 18 × 1.5接头；可与HD/HDS设备兼容
- 预冲洗相邻模块
iSolar跌落保护装置可保证设备在房顶安全工作。
- 符合安全标准的系统
- 配备冲击缓冲器的防坠装置
- 坚固耐用的金属箱，便于存储和运输
- 包含12 m调节绳
- 捆绑扎带
- 带有快速释放紧扣件的安全线束
水垢和顽固污垢：安全地溶解
硬度高的水可产生水垢残留，这会导致太阳能模块性能显著降低。移动式Karcher水软化器和RM 99太阳能模块清洁剂能够可靠地防止产生水垢痕迹。在水软化器中，离子交换树脂可清除水中溶解的水垢，将水的硬度降低至0–1 °dH。如果单独使用水清洗仍然不够，例如在处理重污垢或油脂污垢时，RM 99太阳能模块清洁剂可清除污垢和溶解的水垢，让太阳能模块上面没有任何水垢痕迹。
移动式防水垢装置
硬度高的水会留下水垢残留。Karcher WS 50移动式水软化器配合RM 99太阳能模块清洁剂能够可靠地防止出现水垢残留。在水软化器中，离子交换树脂可清除水中溶解的水垢，将水的硬度降低至0–1 °dH。清洗干燥后不会留下残留痕迹。
- 优异的移动性，易于运输
- 粉末喷涂的钢管框架并安装充气轮胎