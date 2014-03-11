高压清洗机
Karcher为何与众不同 无论温和清洗还是强力清洁 - Karcher高压清洗机都是适用于各种清洁任务的优秀解决方案，顷刻间能让布满灰尘环境变得一尘不染。Karcher回馈您增值的环境：老旧变新颜，破败变时尚。做到这一点，我们依靠的是迸发灵感的设计、高品质的要求和数十年来开发创新型高压清洗机的深厚积淀。
高压清洗机的应用领域
高压清洗机是一种高效的户外清洗设备，并且非常易于使用：将设备与水源和电源相连，打开水龙头，启动高压清洗机，开启有趣的清洁之旅！配合特殊的附件，它们可以转变为全能设备：不管是湿喷射处理、管道清洗、阳台清洗或檐槽清洗等，清洗应用领域几乎不受任何限制。重要的是，在离喷嘴越近的地方水压始终越大。这意味着减小喷嘴与清洗面的距离可以更容易地清洗顽固污渍。对于浮尘或者敏感表面可相应增大喷头与清洗面的间距。我们的实际案例将向您展示如何使用高压清洗机取得更佳的清洗效果。
高压清洗机为每种清洁任务提供了合适的解决方案！
我们的经验表明，家庭与园艺的应用领域包括：
- 自行车
- 园艺机器和工具
- 花园/阳台/包厢家具
- 篱笆和花园小道或石铺路面
- 摩托车和滑板车
- 小型车
- 户外楼梯和花园大道
- 中型车和旅行车
- 花园墙和石墙
- 露营车和越野车
- 游泳池和大露台区域
- 房屋和外饰的所有清洗任务
请查看以下一些可能的应用案例：
生青苔的石铺路
因为青苔不仅是附着在石铺路表面上的一层，而且渗入了石砖的气孔之中，可使用旋转喷枪清除青苔。这种喷枪会产生一种旋转喷射水流，它可以将集中水流喷射的清洗能力与平面冲洗的区域清洗性能相结合。将高压水流垂直对准石砖表面，从青苔覆盖区域的一边开始缓慢向其它区域清洗，喷头与清洗表面的距离大约为20至30厘米。
车辆
Kärcher特殊附件和清洁剂可确保彻底且温和的护理。为了简单几步即可让您的车辆光亮如新并保持下去，首先使用高压喷射水流清除粗糙的灰尘，然后用Kärcher去昆虫清洁剂喷洒散热器格栅、保险杠和挡风玻璃。使用Kärcher轮毂清洗机喷洒汽车轮毂。使用通用清洁剂或Kärcher专用洗车香波喷洒车辆其余部位。最后，使用清洗刷从上到下清洗车辆以使清洁剂达到更佳的清洁效果。
露台
我们的T-Racer露台清洗刷可通过温和的操作实现优良的清洗效果，即使是清洗大面积区域亦是如此。高度可调节的螺旋推进器与两个高压喷枪的创新组合创造了气垫的效果，让T-Racer可以浮在地面上。集成的防护装置可以保护螺旋推进器和高压喷嘴免受小石头的破坏。提供更好的清洗性能和标准的清洗效果。外罩可防止水流飞溅，从而保护您和墙壁不会被水喷湿。
园艺机器
与传统清洗方式说再见！使用Kärcher高压清洗机可立刻高效地清洗植物和花盆、铁锹、铁铲、耙子、独轮手推车等。Vario Power和Multi Power喷枪特别适用于这种任务。花园工作从未如此容易！
花园家具
使用Kärcher花园清洁设备可以容易地清除花园家具上的不雅标记 - 空气污染或以往冬天造成的痕迹。推荐使用Kärcher清洗刷和清洗剂清洗顽固污渍。
百叶窗
在清洗之前关闭百叶窗。将喷枪设置为低压并使用清洁剂。从百叶窗的最下方开始清洗。让清洁剂浸渍清洗表面数分钟，使污垢彻底松弛。使用清洗刷清除溶解的污垢，最后使用高压水流冲洗干净。
性能等级
性能等级是区分不同高压清洗机的关键指标，它是依据所需清洗时间制定的主要参数。正确的设备可以让清洁更加容易。不同的性能等级具有不同的技术特点，根据清洗要求而有所微调，让清洁工作更容易且更高效。
满足您所有需求的正确性能等级
高压清洗机的清洗性能是由水压和水量共同决定的。这两个因素配合的越协调，清除顽固污渍越容易，也可更快地清洗大的表面区域。Kärcher根据不同的清洗要求将设备分为特定的性能等级。清洗区域的面积越大和/或顽固污渍越多，推荐使用更高性能等级的设备。若要清洗大的表面区域，如门面等，推荐使用K7设备和相配的附件。除了拥有更好的性能之外，更高等级的设备还可以提供其它实用功能。这些特点包括更长的软管以实现更大的工作半径，更好的软管质量以提高防扭结性能和灵活性。这保证了更短的设置时间且更舒服，特别是在经常使用的情况下。
好处
高压清洗机是如何工作的？
通常家庭用水的水压在4 bar左右。通过花园软管向高压清洗机供应的水源流过一台增压泵，它产生的水压高达160 bar。水通过小的高压喷头以集中水流的方式喷射，达到更好的清洗效果。
环保且经济
K4 – K7 级高压清洗机还可以使用替代水源。这种设备可以从任何水池（例如水桶）中抽水。这节约了宝贵的饮用水，并且对环境非常友好。另一个优点是它完全与自来水管独立，从而提供更好的灵活性并增大了工作半径。
为什么要购买Kärcher高压清洗机？
Kärcher与众不同
Kärcher发明了高压清洗机，并不断地一次次重新发明这种设备。在1950年，Kärcher研发了欧洲首台热水高压清洗机以用于专业清洗。在1984年，Kärcher发布了首台便携式高压清洗机HD 555，适用于个人家庭使用，这是清洁设备史上的里程碑。
作为高压清洗的发明者，Kärcher具有独有的专业知识，知识的宽度和深度在市场上是无与伦比的。我们通过定期调查了解客户的真正需求，并将调查的结果直接融入产品的开发。这就是我们如何确保每种新开发的产品都可以满足我们客户的需求。
超强功能 – 省时
Kärcher独特的喷头技术适用于每种型号产品，可节约大半清洗时间。与竞争对手相比，Kärcher设备具有更佳的清洗性能和效率。
小结： 清洗更快，因此节能和节水效果优秀，这是一个很大的优势。这项研究结果是由著名的独立科研机构弗劳恩霍夫研究所的研究结果。
设计用于实现更高的效率。
60多年来，Kärcher一直是高压清洗的先进领导者，它卓越的创新能力始终处于公众的焦点中心。超过1300项发明和实用型号产品无可辩驳地展示了公司的创新精神，让Kärcher成为行业内的全球领导者。我们关注的焦点始终是客户的需求。
功能特别强大
旋转高压喷头结合了窄头喷射的性能和平缓水流的区域清洗性能。由于采用了Karcher喷头技术，Kärcher灰尘喷洗机比竞争对手的性能更出众，更优的剥离性能使它的清洗速度更快且更高效。
可靠的品牌质量
作为全球市场领导者，我们提供市场上更可靠的高压清洗机。在过去的75年里，Kärcher始终代表了“德国制造”的质量和创新。我们在自己的工厂按照Karcher高制造标准生产我们所有的设备。在产品出厂之前，所有设备均要进行完整的功能和性能测试。这就是为什么我们一直可以向客户保证他们购买的是优良的产品，这些产品不仅性能好，而且服务寿命长。
附件和清洁剂
完整的组件。通过设备、附件和清洁剂的正确组合，无论多么顽固的污渍均可以被清除。正确的附件可以大大提高清洁性能，并让清洗更有效、高效和舒适。
高压清洗机附件
Kärcher提供广泛的附件和清洁剂。这让我们可以解决所有的清洁问题，不管情况多么特别。我们的附件可通过简单的卡销系统毫不费力地连接到所有压力清洗机上。
标准附件
当您购买Kärcher高压清洗机时，Vario Power喷枪、污垢喷洗机、高压水枪、高压软管和水过滤器等基本附件均已包含在内。
附件套件
按照您的要求，我们还可以为您的设备配备额外的车辆套件或家庭套件，从而满足您的每种车辆或家庭特定清洁需求。例如，车辆套件包含一个洗涤刷、泡沫刷和车辆洗涤剂。家庭套件包括表面清洁剂以及一种特殊的清洁剂。
特殊附件
通过可单独销售的Kärcher特殊附件，您可以进一步提升高压清洗机的功能，解决您的所有清洗需求。例如，表面清洁剂可以更快、更高效和无溅水地清洗所有的户外表面。
高压清洗机洗涤剂
新一代Kärcher洗涤剂通过其三合一的有效成分在业内引起了轰动。除了完美的清洗效果之外，这种新型多功能的产品还可以提供柔和护理和可靠保护性能，节约了操作者大量的时间和努力。通过使用可再生及自然资源，Kärcher更加强调可持续发展的重要性。此外，智能喷壶设计也使其独占鳌头。不管是用于连接（Plug 'n' 清洗），用于灌装洗涤剂瓶，还是通过洗涤剂吸入软管向容器中注入洗涤剂，新一代洗涤剂都可以适用于所有的Kärcher高压清洗机。
我们的清洁剂查找工具让您可以找到适用于Kärcher高压清洗机的合适清洁剂。