Kärcher与众不同

Kärcher发明了高压清洗机，并不断地一次次重新发明这种设备。在1950年，Kärcher研发了欧洲首台热水高压清洗机以用于专业清洗。在1984年，Kärcher发布了首台便携式高压清洗机HD 555，适用于个人家庭使用，这是清洁设备史上的里程碑。

作为高压清洗的发明者，Kärcher具有独有的专业知识，知识的宽度和深度在市场上是无与伦比的。我们通过定期调查了解客户的真正需求，并将调查的结果直接融入产品的开发。这就是我们如何确保每种新开发的产品都可以满足我们客户的需求。

超强功能 – 省时

Kärcher独特的喷头技术适用于每种型号产品，可节约大半清洗时间。与竞争对手相比，Kärcher设备具有更佳的清洗性能和效率。

小结： 清洗更快，因此节能和节水效果优秀，这是一个很大的优势。这项研究结果是由著名的独立科研机构弗劳恩霍夫研究所的研究结果。