SensoTimer ST6 eco!ogic环保型传感定时器 - 让灌溉简单。

Karcher公司的SensoTimer ST6 eco!ogic经济型灌溉定时器可自动启动和停止灌溉。这可以节约您大量的手工浇水工作，让您有更多的时间照看花园或者做其它的事。它的另一个优点是能够精确提供实际所需的灌溉水量。传感器可以测量土壤湿度，只要湿度低于指定值就可以启动灌溉系统。这确保在真正必要时刻才提供灌溉，从而使灌溉不仅经济而且环保。

ST6环保型传感定时器是如何工作的?

SensoTimer ST6 eco!ogic环保型传感定时器可提供湿度控制式灌溉。它包含一个测量土壤湿度的传感器，可将测量信号每30分钟通过无线方式向SensoTimer发送信号。SensoTimer有五种湿度选择。如果土壤湿度低于设定的湿度水平，那么灌溉系统将在下一个预设的时间自动启动灌溉。通过五个移动式远程操作按钮可以容易地进行编程控制。您可以将灌溉设置为最多每天两次。最大的灌溉时间间隔为90分钟。eco!ogic环保系列产品还可以将灌溉延迟最多7天。在任何时间均可手动灌溉。集成的停止按钮可将灌溉程序终止24小时。这意味着只有在绝对必要时才进行灌溉。

关于SensoTimer ST6 eco!ogic环保型传感定时器

SensoTimer ST6 环保型双路传感定时器可用于监测花园中两片有不同湿度灌溉要求的区域。

关于SensoTimer ST6 环保型双路传感定时器