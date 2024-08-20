供水系统
Kärcher，创造了全新的Kärcher Rain灌溉系统。现在开始，Kärcher种类繁多的灌溉设备将使园艺爱好者欢乐开怀。定制的水泵和灌溉产品，确保自然资源的使用遵循可持续原则，以环保和更有利的方式充分利用宝贵的灌溉水源。创新性技术与精确的传感器，为设备精准提供其所需的水量。Kärcher提供特别定制的喷嘴、水枪、喷头、软管、水计时器、泵、软管接头和存储系统，让用户获得更高效率，享受融入自然的纯粹园艺乐趣。Kärcher产品，将是您作出的明智之选。
计时控制单元/计时器
即使身处度假胜地，也无需担心您的花园无人照看：Kärcher水计时器，可精确管理您的灌溉系统。
卡赫滴灌系统™
新的Kärcher 雨淋花洒系统可以融入树篱、灌木、菜园和花圃。只对需要浇水的区域进行精确灌溉，不仅环保，还能帮您减少管理成本。
喷枪/喷嘴
井井有条的Kärcher Rain®雨林系统！全新的Kärcher 雨淋花洒系统®可以融入树篱、灌木、菜园和花圃。只对需要浇灌的区域进行精确灌溉，不仅环保，还能帮您减少成本。Kärcher 雨淋花洒®系统结合了微滴灌溉和传统灌溉的优势，系统的工作压力可达4巴，并且配有带点滴和微喷射喷嘴的1/2”PVC软管。同时，其降压器和过滤器可有效防止压力过高并过滤尘埃微粒。Kärcher Rain系统®可以单独用于任何花园。
洒水车
灌溉每一个角落：凭借我们的各种旋转喷头，可以为每一个大小各异、地势不同的花园提供合适的灌溉方案。
连接器/龙头转换器
连接、接合、分离和维修：Kärcher为所有可用的可啮合系统和标准软管直径提供适合的连接配件。
软管
Kärcher园艺软管超柔软、韧性高、不扭结。让您的园艺工作尽享惬意！
水管收纳
始终整洁，随时可用：有了卡赫的水管箱、水管手推车、水管卷轴以及水管挂钩，给整个花园浇水的活儿就能又快又轻松地完成了。
Kärcher Rain System®雨淋花洒系统
树篱笆，花坛，灌木或草本植物 - Karcher的新型智能灌溉系统采用了针对性的湿度控制分配系统为每棵植物精确提供所需的灌溉水量。新型Karcher雨淋花洒系统结合了微量滴灌和传统灌溉的优点。该系统的最高使用压力为4 bar，并包含一个½" PVC滴灌软管和一个微型淋洒喷头。此外，用户还可以安装一个压力器和过滤器以防止过压和灰尘颗粒进入。Karcher雨淋花洒系统可单独满足任何花园的要求，并且还可以完美地配合SensoTimer传感定时器使用，从而提供满足花园要求的灌溉控制系统。
定制化灌溉系统
由于存在多种连接件，所以Karcher雨淋花洒系统软管和滴灌软管可用于任何组合。
高效滴灌
通过Karcher滴灌软管实现对所有植物的持续灌溉。适用于最长50 m的花圃。
针对性灌溉
具有水量调节的滴灌管口可对植物直接进行针对性灌溉。
区域灌溉
具有三种不同喷洒模式和可调水量的微型淋洒喷头 (360°, 180° 和 90°) 。
SensoTimer ST6 eco!ogic环保型传感定时器 - 让灌溉简单。
Karcher公司的SensoTimer ST6 eco!ogic经济型灌溉定时器可自动启动和停止灌溉。这可以节约您大量的手工浇水工作，让您有更多的时间照看花园或者做其它的事。它的另一个优点是能够精确提供实际所需的灌溉水量。传感器可以测量土壤湿度，只要湿度低于指定值就可以启动灌溉系统。这确保在真正必要时刻才提供灌溉，从而使灌溉不仅经济而且环保。
ST6环保型传感定时器是如何工作的?
SensoTimer ST6 eco!ogic环保型传感定时器可提供湿度控制式灌溉。它包含一个测量土壤湿度的传感器，可将测量信号每30分钟通过无线方式向SensoTimer发送信号。SensoTimer有五种湿度选择。如果土壤湿度低于设定的湿度水平，那么灌溉系统将在下一个预设的时间自动启动灌溉。通过五个移动式远程操作按钮可以容易地进行编程控制。您可以将灌溉设置为最多每天两次。最大的灌溉时间间隔为90分钟。eco!ogic环保系列产品还可以将灌溉延迟最多7天。在任何时间均可手动灌溉。集成的停止按钮可将灌溉程序终止24小时。这意味着只有在绝对必要时才进行灌溉。
关于SensoTimer ST6 eco!ogic环保型传感定时器
SensoTimer ST6 环保型双路传感定时器可用于监测花园中两片有不同湿度灌溉要求的区域。
兼容的灌溉装置
摆动式喷灌机
连续可调节喷洒区域最大可达320 m²。
Kärcher Rain System®雨淋花洒系统
配合SensoTimer ST6 eco!ogic环保型传感定时器实现了一种水量按需的灌溉控制系统。
脉冲，循环和扇形喷灌机
灌溉区域为30 - 360°。
多功能表面喷灌机
通过六种不同的喷头形状实现多种灌溉形状。
应用概览
发现我们园艺产品适用的各种应用。
谨记环保理念
Karcher的智能化高效技术与公司的产品完美地配合，让您的工作对自然资源更负责任。通过推出eco!ogic环保系列园艺设备，Karcher用不断创新的产品展示了环保的责任。特别重要的是，新产品去除了备用模式，并增加了尤为高效的灌溉控制系统。
高效灌溉系统
Karcher的智能化高效技术与公司的产品完美地配合，让您的工作对自然资源更负责任。
通过推出环保系列园艺产品，Karcher用不断创新的产品展示了环保的责任。特别重要的是，新产品去除了备用模式，并增加了更加高效的灌溉控制系统。
1 可由不同的水源供水
2 控制水量。
3输送所需的水量。
4 不浪费水的应用。
节能
经久耐用且易于使用，Karcher高质量水泵可理想使用多种水源。水泵可按照要求自动开关。多级水泵提高了功率和效率并降低了噪音水平。它的流量与传统射流泵相同，能耗降低了30%。eco!ogic环保型产品在备用模式下的功耗为0 W，因此更经济。
节水
新型SensoTimer灌溉定时器配备了无线控制湿度传感器，可为您的花园提供智能且高效的灌溉。传感器每三十分钟输出土壤的湿度，灌溉系统根据湿度数据仅在必要时才启动灌溉系统。为了避免不必要的灌溉，传感器会测量接近地表的湿度水平。eco!ogic环保系列产品还可以让灌溉系统在需要时延迟灌溉，让您节约更多的水量。
负责地选择材料
Karcher对于材料的选择非常重视，确保它们与环境兼容，并避免存在对环境和健康有害的钛酸酯和重金属等物质，Karcher PrimoFlex®高质量软管具有耐用、灵活和防扭结等特点。
更高的效率
Kärcher Rain System® 新型雨淋花洒系统可精确地满足树篱笆、灌木、菜地和花圃中各种植物的灌溉需求。水被供应至需要灌溉的精确区域，没有浪费，不仅环保而且更容易节约灌溉预算。连续压力喷洒需要均匀地洒水，即使是在50 米远的距离。您可以调节水量以满足您的需求。
视频
您想更多了解Karcher灌溉系统吗?
点击图标查看设备使用视频。