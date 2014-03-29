罐体清洗
40 多年来，Kärcher 可靠而又高性能的罐体清洗系统蜚声国际。作为专业清洗系统的市场先行者，我们提供满足客户需求的基于模块化组件的定制解决方案。凭借强大的专业技术，我们的高品质系统不仅效率高、性价比高而且节能。从咨询、规划，到制造、交接再到设备维护，我们在整个过程中给予客户强大的支持、创新的设计理念和广泛的服务。
罐体与容器清洗
运输/ 物流及化工行业需要可靠的罐体清洗系统。
工业全球化导致货运输量与日俱增，也对清洗质量提出了更高的要求。除严格的质量标准，如HACCP（危害分析和关键控制点）和SQAS（安全与质量评估系统）外，还必须遵守ECD（欧洲清洗指南）等统一清洗认证标准的要求。清洗装运超过200,000 种物质的容器，需要多年的专业技术底蕴与和丰富经验。为彻底清洗罐体和容器中的残留物质，我们不仅精心设计了每一款清洗系统，还专门开发了配合清洗系统使用的Kärcher 清洗剂。罐体清洗的关键是符合健康安全标准，其中包括防爆安全方法(ATEX)、通风要求和废水处理措施等。
Kärcher 的模块化系统解决方案可满足多元化的清洗系统要求，令客户享有更大效益。模块化系统还可根据客户个性化要求进行改装和扩展。
更多清洗需求请查询以下应用界面。
适用行业 – 总能提供更适合您的方案
货运物流几乎是所有工业领域都需要的服务，这种服务包含大宗的货物和材料运输。液体、糊状、粉末或固体材料，装在储罐、
集装箱、桶和各类容器中存放、搬运或运输。Kärcher 为任何规模的公司和各类容器提供清洗系统。
化工与贸易
药物/ 制药、油漆与涂料、金属、木材、矿物油、塑料、胶粘剂、建筑材料和混凝土。
运输与物流
转运、仓储和托运公司、筒仓运输、普通货物和大宗散货运输、混凝土、石灰、沥青、垃圾和特殊品运输。
食品行业
乳制品和啤酒、原材料制造、油脂制造、葡萄糖和淀粉、巧克力、糖、蛋白质和食品补充剂、饮料和果汁、预制食材和宠物粮。
污染物类型
- 液体产品（如食品、油和化学品）
- 大宗材料
- 气体
清洗介质
- 水和水溶液（碱性、酸性）
- 反渗透水
- 酸液、碱液及溶剂
从模块化到交钥匙的定制解决方案
Kärcher 罐体清洗系统是针对不同类型的污染物和清洗频率，而量身定制的模块化系统解决方案。设计严谨系统的第一步
是着眼于质量、可靠性和效率进行需求评估。所有工程设计在德国完成。
创意、计划和初次启动
Kärcher 面临的要求就跟我们的客户一样呈现多元化。从创意、计划、建设阶段直至初次启动和系统的连续运营，我们始终陪伴在客户身边。我们完成的大量项目涉及各种您能想象得到的储罐和容器。我们深知干净彻底的清洗，是客户信任我们的基础。与Kärcher 携手，您不仅获得了全球市场先行者的高压清洗技术，而且找到了一个可靠的合作伙伴。世界各地的公司和各种产业部门都从这种解决方案中获益。
符合法规、交钥匙和高效
我们的多数客户都选择完整的解决方案 – 交钥匙系统。鉴于此，除现代化、久经考验的高效系统外，我们还提供符合适用标准的运营许可。例如，根据 ATEX 94/9 法规的防爆保护，或符合联邦争议控制法规的废水和通风处理系统。Kärcher 提供必要的热水制备、干燥、坠落防护、通风和废水净化系统。我们久经考验的创新处理技术能够确保可靠运营，满足减少能源成本和 CO2 排放的要求。适合容器清洗的Kärcher 专用清洗剂，清洗效果更佳、效率更高、还可避免对环境的不良影响。
“即插即用”- 独创的集装箱概念
Kärcher 集装箱概念是一种经过反复测试验证的交钥匙解决方案，其独到之处在于完全集成的集装箱设计，由此简化安装，
提高移动性，几乎适用于全球所有地域环境，安装完成即可投入使用。这种集装箱清洗系统采用“即插即用”的设计理念，
可根据客户应用需求进行模块化扩展。
高效解决方案
Kärcher 集装箱概念经过反复测试验证：所需电气和管路连接都置于集装箱壁上，操作十分方便。
从入门级到高端型号，组件均经过全面测试
我们按照容器和罐体内外部的不同清洗要求，对固定式热水高压组件和大量附件经过反复组合应用测试。
TSC 概念的优势：
- 简化安装
- 有利于系统规划和成本控制
- 更佳的通用性和移动性
- 模块化设计，所用组件都经过反复测试验证
