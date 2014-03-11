蒸汽清洁机
多功能：蒸汽清洗机。 使用Kärcher蒸汽清洗机，您和您的家人尽可享受纤尘不染的洁净家居 - 无需再使用化学品。通过出众的清洁性能，蒸汽杀灭了众多家居常见细菌*，确保更高的卫生标准和健康的生活环境。在所有使用蒸汽的场合：无论是厨房、浴室、地板还是熨烫，Kärcher蒸汽清洗机都表现突出。使用它，就能发现丰富的应用可能性！
您的选择：新产品，扩展的SC系列
新产品：SC 1 - 紧凑型设备
非常容易执行清洁任务，理想适用于夹层的清洁。SC 1型产品可能比较小，但事实上它与大型的蒸汽清洗机一样功能强大。
SC 2 - 入门级设备
新接触蒸汽清洗机用户的理想选择，它们具备必要的功能，使用方便，蒸汽时间比SC 1型产品长4倍。
SC 3 - 随时使用的设备
SC 3的加热时间只有30秒，可立即使用和持续注水。创新的除垢系统提供了额外的便捷性。
SC 4 - 更便捷的设备
它配置了可拆卸水箱，可容易地注水，Comfort Plus地板喷头带有狭板功能以实现更佳的清洁性能，容易的非接触式拖布更换也增添了产品使用的便捷性。
SC 5 - 更强大的设备
由于采用了创新的VapoHydro功能，所以它可以清除顽固的污渍。与此同时，Comfort Plus地板喷头也提供了更强大的性能和便捷性。
蒸汽清洗的优点
无化学品彻底清洗
蒸汽清洗的诀窍在于蒸汽压力、速度和温度的强大结合。微观的蒸汽微粒会强行进入到甚至很坚硬的裂缝和小凹槽深处，彻底松弛灰尘颗粒。因为蒸汽清洗不使用任何化学清洁剂，所以它可以防止被清洁表面残留任何过敏物。这可以为您提供一个安全的环境，对于小孩子特别重要，他们喜欢把东西放入嘴中，也让过敏患者松了一口气。
蒸汽可以杀死多种细菌*
有时候消除细菌的更好方法也是更简单的方法：热蒸汽。强力喷射的蒸汽配合高温、强大喷头和加热清洁抹布确保Kärcher蒸汽清洗机可杀死硬表面、配件、瓷砖、镜子等物体上大部分常见家庭细菌。这个结果是斯图加特著名的Enders 实验室研究结果的一部分，在这种清洁效果下，普通的家庭细菌无法存活。
比拖把更好。**
Kärcher蒸汽杀菌机确保了在硬表面上具有更佳的清洁效果和卫生性，如石头、瓷砖、PVC、复合地板或镶木地板。Kärcher地板喷头装有狭板，这可以确保蒸汽集中喷洗地板很长时间，从而达到更佳的清洗效果。由于具有高清洁性能和强清洗作用，Kärcher蒸汽杀菌机可杀死所有硬表面上大部分的普通家庭细菌* ，因此比传统的拖把更卫生。
* Kärcher 蒸汽杀菌机可杀死家中硬表面上大部分的普通家庭细菌，从而实现彻底清洁的效果。
** Kärcher蒸汽杀菌机比使用拖把和清洁剂手动清洗可取得更好的清洁效果。Karcher根据国际性能标准进行测试。
多种不同的家庭清洁任务 - 一种解决方案。
使用SC蒸汽清洗机可清除所有的污垢。蒸汽清洗机让您可以彻底、卫生且环保地清洗家中的各种表面，深入到微小的缝隙中。通过广泛的附件，Kärcher蒸汽清洗机可非常容易地实现清洁效果，可替代多种传统清洁产品，从布刷到蒸汽熨斗。
地板清洗
在清洗石头、PVC、复合地板或镶木地板时，SC蒸汽清洗机都可以确保更佳的清洁效果和卫生性，并且无任何化学残留。
"谈到卫生性，我从没100%信任过拖把。但对于蒸汽清洗机，我从没有担心过卫生问题。"
厨房清洁
不管是配件、墙砖、玻璃、合成材质表面、抽油烟机、开水架、火炉还是水槽，SC蒸汽杀菌机都可以卫生地清洁厨房，处理这些清洁工作毫无压力。
"不管您的厨房有多乱，使用蒸汽清洗机都可以让它立刻焕然一新。"
浴室清洁
SC蒸汽杀菌机可优秀地完成这项任务，确保卫生，即使是清洁墙砖、玻璃、镜面、窗户、配件、淋浴房、裂缝和狭缝。
"谈到浴室清洁，我们的口号是：化学品很好，但蒸汽清洗机更好。使用蒸汽杀菌机，您的浴室立刻会一尘不染。"
蒸汽熨烫
Karcher SC蒸汽压力熨烫系统采用了高级蒸汽熨斗、防粘底板和熨衣板，节约熨烫时间可达50%，具有优异的熨烫效果，可立刻烘干洗衣。
"熨衣是我最讨厌的家务活。但自从使用蒸汽压力熨烫系统以后，即使是我也可以在极短的时间内实现令人满意的熨衣效果。"
广泛的附件让用户只需一种熨衣工具
广泛的附件产品线让Kärcher蒸汽清洗机可适用家中的多种应用场合。
您可以通过我们的附件查找工具找到机器的合适附件。
可持续性
更环保的清洁方式
相比于传统的清洁方法，蒸汽清洗可节省约更多的用水量，并且没有污染废水的化学物质。1升水可产生1700升的蒸汽，足够彻底清洗60 m²的公寓。
此外，相比于其它制造商，Karcher蒸汽清洗机节能效果佳。由于采用了创新的带狭板地板喷头技术，清洁的效率大幅提高,节约了清洁时间和能源。正如所有其它Karcher设备一样，我们的蒸汽清洗机在寿命结束时大部分部件均可可回收。
典型的Karcher质量
Karcher制造的蒸汽清洗机：这意味着卓越的专业技术和超过20年的自己开发和生产经验。我们的产品以稳定的高质量、强蒸汽能力、高质量、坚固耐用的材料以及满足Karcher自有的高安全标准要求而著名。在温嫩登的Karcher研发中心，VapoHydro、智能狭板技术等新的创新不断涌现，这些技术将不断推动产品的更新换代。