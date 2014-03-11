无化学品彻底清洗

蒸汽清洗的诀窍在于蒸汽压力、速度和温度的强大结合。微观的蒸汽微粒会强行进入到甚至很坚硬的裂缝和小凹槽深处，彻底松弛灰尘颗粒。因为蒸汽清洗不使用任何化学清洁剂，所以它可以防止被清洁表面残留任何过敏物。这可以为您提供一个安全的环境，对于小孩子特别重要，他们喜欢把东西放入嘴中，也让过敏患者松了一口气。