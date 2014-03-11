行业解决方案
专业用途产品。 寻找更佳的清洁任务解决方案对于各种业务正日趋重要。所以我们通过广泛的定制化产品精确地满足您的需求，减少您的时间、成本和资源消耗，并且不降低清洗性能。不管您属于哪个市场领域，我们都能理解您的业务需求。
汽车行业
Kärcher根据汽车经销商、车间和服务站的特定需求提供了定制化的清洗解决方案。
建筑业
能够应对建筑和贸易行业各种清洗任务挑战的专业用途设备。
专业保洁业
在建筑和外观清洗中，创新的产品确保了高水平的清洁性、效率和易用性。
医疗保健
兼具卫生性和成本效益的专业和高效的清洗系统。
酒店行业
适用于酒店与餐厅行业可持续性卫生管理的专业清洗设备。
工业
在所有工业清洗任务中您可以依赖的合作伙伴，拥有丰富的专业经验。
农业
创新的Kärcher清洗用具和清洁概念可满足农业领域的各种清洗要求。
公共服务和市政设备
能够在公共服务领域高效工作并保证优秀清洁效果的清洁设备。
Kärcher客户服务 - 您可以依赖我们。
如果服务这个词是一个承诺而不是一句空话，那么它必须建立在信任的基础上，因为您必须始终能够依赖您的专业清洗设备。日复一日。夜复一夜。任何地方。这就是我们的目标。我们将竭力实现这个目标。可靠的设备和清洁剂先进的技术。合理的建议，及其更多。简而言之：Kärcher客户服务。一个您可以信赖的名字。一项能给予您安全感的服务。这就是我们的承诺。
服务包
您在使用专业用途清洗设备工作吗？那么您必须能够确信您的所有设备可随时投入使用。这就是为什么您需要一个不仅仅只提供设备的合作伙伴的原因。他们可以让您自信地专注于自己的核心业务。在清洁任务和设备的世界里，我们是您的合作伙伴。从需求分析和金融服务、检查和维修，到收购和销售二手设备，我们一路陪伴您前进。通过我们的服务让您倍受鼓舞。我们提供满足所有需求的服务包。