医疗保健



更好的卫生性和高效率。 成功运营每日繁忙的医院和诊所离不开现代的卫生性和高效率。保持卫生性非常重要，特别是避免医院传染和病菌传播，通过更佳的护理和清洁性确保在任何情况下都保持卫生。医院中的多个区域都需要独立的特殊清洗解决方案 - 从小面积区域到大面积区域，从厨房到手术室。在繁忙的医院和诊所中，高效地维持清洁非常重要，因为没有足够的时间实施非常耗时的深度清洗。更严格的卫生标准、不断增加的成本压力和竞争压力让这一切变得更加困难。Kärcher可提供理想满足这些高要求的产品：专业、高效的清洗系统，以及从移动性到集中清洗的个性化服务。