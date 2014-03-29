医疗保健
更好的卫生性和高效率。 成功运营每日繁忙的医院和诊所离不开现代的卫生性和高效率。保持卫生性非常重要，特别是避免医院传染和病菌传播，通过更佳的护理和清洁性确保在任何情况下都保持卫生。医院中的多个区域都需要独立的特殊清洗解决方案 - 从小面积区域到大面积区域，从厨房到手术室。在繁忙的医院和诊所中，高效地维持清洁非常重要，因为没有足够的时间实施非常耗时的深度清洗。更严格的卫生标准、不断增加的成本压力和竞争压力让这一切变得更加困难。Kärcher可提供理想满足这些高要求的产品：专业、高效的清洗系统，以及从移动性到集中清洗的个性化服务。
人流路线 - 清洁且安全。
入口、走廊和病房走廊灯公共区域的持续人流导致用于清洗的时间非常短。在这些地方关键是要在维护性清洗、临时性清洗和深度清洗之间达到一种平衡。各种类型的地板、硬地板和地毯都需要实现清洗、保值、除尘和保证安全性，而Kärcher将卫生放在第一位。
快速清洗地毯
当没有足够时间干燥或深度清洗地毯时：由BRC 45/45 C 地毯清洗机和iCapsol RM 768 快干清洁剂组成的Kärcher清洗系统通过双滚刷清洗技术提供了更强的清洗效果并让地板在仅仅20分钟后就能干燥至重新使用的水平。
适用于清洗入口
B 90洗地吸干机设计用于清洗大面积区域。它拥有一种用于清除粗糙、松散污垢的预清扫功能。钻石抛光垫可以让石地板闪亮更长时间。B 90洗涤吸干机的静音功能使其理想适用于住院区。
机动且快速地清洗走廊
BD 50/40 RS是同类产品中机动性更好的产品。它的机动性让医院沿着病房走廊有了一个清晰的视野。它易于开关，可创造更大的空间。它是一种用于硬地面日常维护性清洗的高效解决方案。
效率与调节相关
B 60洗地吸干机可配置KIK系统和罐体内部清洗系统，不仅仅确保了地板的卫生性。在eco!efficiency模式下，可减小刷子的速度和吸力以清洗轻污垢。
同类产品中更静音的真空吸尘器
带有高效空气过滤器的T 12/1 eco!efficiency真空吸尘器是为了满足病房的卫生要求而设计的产品。相比于基本型真空吸尘器，它的使用噪音水平降低了5 dB(A)，相当于噪音水平降低了约70%。
简单地抛光划痕
BDP 43/450 C Adv和喷剂是一种清除划痕和薄膜的节时解决方案。理想适用于无法彻底清洗的繁忙区域。
适用于清洗公共区域的Kärcher设备
卫生区域 - 深度清洗接头与缝隙
在清洗带有防滑地板的卫生区域，特别是清除水垢、皮肤油脂或化妆品残留时，手动清洗达到了它的极限。在浴室、淋浴房和更衣室 - 任何带有织物地板、空间有限和有严格卫生要求的地方：防止细菌在区域内传播非常重要。定期使用紧凑、高效的Kärcher清洁设备可确保深度清洗到地板的接头和裂缝中。
更佳的临时性清洗
BR 30/4 C能够深入角落、转弯处及家具底部进行清洗。它配备了一个微纤维滚筒，理想适用于精细石材瓷砖上的绒毛和毛发。理想适用于卫生区域或潮湿区域，如供水套件。
在卫生区域实现更佳的深度清洗
BDS 43/180 C Adv理想适用于不间断使用：高度可调的手柄便于人体工程学使用，双柱手柄便于容易地移动设备，甚至是在最大功率下。手柄可折叠以便节约存储空间。
理想适用于织纹地板
采用滚筒技术的BR 40/10洗地吸干机能够深入清洁接头和裂缝，并且能够同时完成洗地和吸干两个步骤。保持卫生区域和浴室的卫生清洁。
清洗接头与狭缝 - 让污垢遁于无形
DE 4002 蒸汽清洗机能够清除浴室中顽固的肥皂残留物，特别是用拖把难以清洗的区域。接头和狭缝清洗套件 - 对地面和环境都很友好。
强吸力，经过实践检验
小面积或大面积溅出是医院每日生活的一部分。NT 48/1等干湿两用真空吸尘器理想适用于清除大量的水，并适用于配合单圆刷设备使用。
适用于卫生区域的Kärcher设备
治疗区域 - 更高的卫生要求
手术室和实验室等无菌区的清洗工作对于使用的清洁系统有很高的要求。目的是实现并维持更高的卫生水平以避免医院感染。这些区域使用的清洁设备必须符合严格的卫生标准。此外，这些环境通常非常繁忙，高人流量和狭窄的条件让彻底清洗地板的时间非常有限，这让地板清洗尤为困难。
更快就是更好
更好抛光的地板非常重要，这里的地板表面要承受强机械应力，并且会暴露在消毒剂等腐蚀介质之下。BDP 50/1500超高速抛光机理想适用于抛光高人流量处的地板，浮动的抛光垫驱动板可用于不均匀地板的抛光。
快速地到达现场并快速地完成清洗任务
BD 40/12洗地吸干机能够快速地设置，拥有卓越的清洗性能和快速干燥的特性，是替代拖把的理想选择。这种紧凑的电池驱动式设备通用性和机动性好，理想适用于维护性清洗，特别是清洗小空间区域。
适应日益增长的需求
在使用了大量地板蜡的病理学实验室，地板清洗特别耗时，但这对于工作安全性非常必要。为了有效地清除地板蜡等顽固污垢，有必要使用包含设备和清洁剂的特别系统，例如使用带有对旋自清洁滚筒垫的BR 40/10洗地吸干机和RM 750强力深度清洁剂清洗地板并提高安全性。
理想的适用于手术室环境
B 40 W能够满足更高的要求：易于使用且非常安静，能够随时使用。水箱冲淋系统能够防止污水箱被污染。免维护的电池可确保无故障运行。由于具有紧凑的结构和更佳的机动性，B 40还能理想的适用于手术室环境。
静音，对灰尘更严格
频繁的更衣会产生大量的灰尘。T 15/1真空吸尘器的噪音水平只有56 dB (A)，是同类产品中更为静音的设备，可随时使用。还配置HEPA(标准的高效空气过滤器)。
适用于治疗区域的Kärcher产品
厨房区域 - 促进食欲的洁净。
为大量的病人和员工准备食物对卫生性有更高的要求。Kärcher使用专用设备为厨房提供了符合HACCP概念并满足所有清洁标准的完整系统。在所有食物准备、储存和配送区域。适用于各种清洁应用，从工作区域和器具到服务手推车。适用于清除污垢和粗糙的污垢。还可以有效地清洗非常有织纹感的地板。
滚刷 - 深入清洗接头和狭缝
BRS 40/100洗地机采用扁平化紧凑设计，能够容易地清洗厨房碗柜下方区域。通过滚刷技术，在清洗防滑瓷砖时，这种设备是替代盘刷设备的理想产品。
厨房中的高压清洗
高压清洗配合集成的吸入功能可理想适用于清洗厨房。FRV 30地面清洗机可以同时完成清洗和吸干两个步骤。配合RM 731油脂和蛋白质去除剂，它能够容易地清除蛋白质、油脂和油液，但是对地面却很友好。
高低刷头
B 40 W是按照HACCP原则开发的产品，可确保在大面积区域上拥有更佳的清洗效果。它配备了一个滚筒刷头和高/低毛刷，能够毫不费力地清洗防滑瓷砖。通过DOSE配量系统可实现更佳的清洁剂配量。
食堂清洗专家
食堂会经常遭受重污垢，如咖啡污渍、油脂和蛋白质残留物等。BD 40/12 C能够快速且彻底地清除食堂精细石地板上的顽固污垢。它还能够清洗大型设备无法触及的区域。
适用于厨房区域的Kärcher设备
办公室和会议室 - 深入纤维的清洗
医院的办公室和会议室经常会铺上地毯或采用镶木地板以创造舒适的环境。为了保持这些高质量材料的价值，必须使用特别的清洗系统。尤为重要的是，清洁工作还要保持始终如一的卫生性并防止细菌的传播，因为灰尘及细菌病在诊所和包公区域之间并没有区别。
静音和通用
T 15/1等干式真空吸尘器理想适用于日常维护性清洗 - 带或不带过滤袋：它们可以毫不费力地彻底清除地毯、复合地板或PVC地板上的灰尘和污垢，
适用于清洗多种地面的产品
CV 60/2真空刷能够根据地板覆盖物类型自动地进行自我调节。从硬地板到地毯和靠背 - 无需更换附件。易用性满足极端的操纵性要求。性能还满足通用性要求：配备对旋式滚刷、边刷、吸管，并提供选配的高效空气过滤器。此外，还提供附件套件以清洗很难触及的区域。带有储存附件和充电器的实用机载存储空间。
更优清洗
地毯每天都要承受高人流量。这就是为什么清洁服务专业提供商偏爱Kärcher地毯清洗机的原因。这些坚固耐用、功能强大且通用的设备设计用于深度清洗地毯，而且理想的适用于临时性清洗和清除纺织物上的染色剂。我们的设备还可用于深入纤维内部的清洗垂直百叶窗和内饰。通过合适的附件，它们还可用于清洗瓷砖和窗户。
转速克服污垢
Kärcher电池驱动式抛光机，如紧凑型BDP 43/1500 C，可以产生很高的转速以实现超闪亮的抛光效果。吸尘让工作更容易。这种技术对于处理磨损和维修工作也具有一流表现。
适用于行政区域的Kärcher产品
在所有区域都具有很高的清洁性能
保持医院外部区域的干净整洁不仅仅是给人留下一个好印象：对基础设施的全年维护是确保平稳且安全地开展日常工作必不可少的一项任务。特别是救护车通道、入口、病人及员工人行道。清洗多层停车场和维护草地区域也非常重要。Kärcher扫地机拥有能力和适用性去完成这项任务：扫地，干燥，或湿润。割草。扫树叶。并提供完整的冬季路面服务。
合适应用场所
多层停车场经常对洗地吸干机有很强的需求：大面积区域、粗糙和顽固的污垢以及陡峭的斜坡。Kärcher BR 100/250 R正是适用于这项任务的合适设备：坚固耐用的钢结构可用于重载应用，并且最大可倾斜15%。它配备了一个大水箱和强劲的电池，可长时间无中断使用。
还能够更容易吗？
紧凑且机动性更佳的KM 75/40 W 能够毫不费力地彻底清洗中小面积区域。使用牵引驱动替代人力，同时，强大的吸尘能力还保证了清洁度且没有扬尘。用户可以选择强劲的汽油机驱动，或选择静音的电池驱动以用于室内使用，提供选配的抗静电地毯扫地机套件。
高能效标准
MC 50每天都在展示经济性与环保的携手并进。高能效紧凑型扫地机在每个方面都很环保。采用大型真空抽风机的创新型真空系统在75%的电机转速下即可达到最大的吸力。其结果为：更静音，更低能耗，更低排放量和更少的磨损。MC 50的排放标准甚至比最严格的废气排放标准STAGE IIIa的规定值还低。
进步让一切变得简单
Kärcher KM 90/60 R是一种紧凑型驾驶式真空扫地机，具有更佳的操作舒适性、高区域清扫性能以及有效的自动过滤器清洗系统。它配备了可调式座椅、倾斜式转向盘和大型车轮以易于使用。
适用于全年使用
MC 50 Advanced高级真空扫地机可提供最佳的清扫效果，适用于全年使用。它的快速切换系统能够在数分钟内更换割草机、推雪铲以及吊具等附件。