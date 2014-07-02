BDP 50/1500 C抛光机外形紧凑。由于具有中央辅助推进器，所以非常便于操控。机器转速高达1500 rpm，抛光效果明显。简洁的控制装置保证了直观的操作。旋转防护罩可防止因涡旋而带入尘土。灰尘通过被动抽吸系统被收集到容积为1升、可循环使用的织物尘袋中。机器不会随意地偏离，而是能够连续走直线，从而实现高工作效率。可调节的手柄保证了舒适的操作高度，更可折叠存放入存储空间中。触发器可防止机器意外启动 - 一旦松开手柄，设备就会停止工作。浮动的清洁垫传动盘将自动将自身调节以适应地面高度。其为弹簧承载，因此能保证更佳接触压力。可选的喷射清洗附件包，确保仅在需要时喷洒清洗剂。