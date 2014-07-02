抛光机 BDP 50/1500 C
在平坦光滑的地面进行抛光，超高速设备BDP50/1500C的清洁效率比传统高速设备的清洁效率要高30%以上。
BDP 50/1500 C抛光机外形紧凑。由于具有中央辅助推进器，所以非常便于操控。机器转速高达1500 rpm，抛光效果明显。简洁的控制装置保证了直观的操作。旋转防护罩可防止因涡旋而带入尘土。灰尘通过被动抽吸系统被收集到容积为1升、可循环使用的织物尘袋中。机器不会随意地偏离，而是能够连续走直线，从而实现高工作效率。可调节的手柄保证了舒适的操作高度，更可折叠存放入存储空间中。触发器可防止机器意外启动 - 一旦松开手柄，设备就会停止工作。浮动的清洁垫传动盘将自动将自身调节以适应地面高度。其为弹簧承载，因此能保证更佳接触压力。可选的喷射清洗附件包，确保仅在需要时喷洒清洗剂。
特点和好处
整体式真空吸尘系统
- 保护罩确保抛光灰尘仍然在机器下方。灰尘通过被动真空吸尘功能被收集到尘箱内，降低了抛光时的灰尘影响。
- 方便排空收集的灰尘 - 过滤袋可反复使用。
自动接触压力
- 清洁垫驱动板是弹簧负载。能自动调节接触压力，保持一致的抛光效果。
- 清洁垫维护更佳表面接触，适应任何不平坦的地板。
高抛光速度
- 每分钟1500转，实现杰出的抛光效果。
整体式车轮机制
- 方向稳定，不偏向左右，并容易操作
紧凑
- 紧凑型BDP 50/1500 C，具有高的可操控性。
带皮带传动的电机
- 安静
作业需要电力
- 长/不间断的工作周期 -
带中央锁定的清洁垫驱动板
- 稳妥居中的清洁垫固定。
中央轮
- 可清洁至边缘——并可推前。
技术说明
技术数据
|驱动类型
|操作面板
|主刷转速 (rpm)
|1500
|主刷触地压力 (g/cm²)
|4
|声压级 (dB(A))
|56 - 61
|电压 (V)
|230
|频率 (Hz)
|50
|重量（含附件） (kg)
|35,4
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Scope of supply
- 转盘
设备
- 吸尘
- 操作面板