客户服务热线 400 880 1060
Karcher德国卡赫，以客户为核心是我们的首要事务。热线电话、使用手册、产品演示、客户服务、团队管理以及许多其它服务可以为个人客户以及专业客户提供快速、专业的帮助，让您没有任何疑问或问题。
Karcher行业解决方案
卡赫不断追求为每个行业提供合适的清洁方案。
Karcher应用技巧
卡赫室内和室外应用技巧一览
Karcher维修服务
Karcher公司
在卡赫，清洁是我们的工作，我们满富激情，并且认真肩负对人、文化和环境的责任。
Karcher - 清洁技术的全球供应商
家族企业Karcher卡赫，是目前全球领先的高效及节约资源型清洁系统的全球供应商。卡赫通过一流的性能、创新性和质量创造了不同。
设计奖项
Karcher清洁设备融合了功能性、用户友好性以及精巧的设计。Karcher的创新精神以及实现更好解决方案的动力让公司与众不同，并且通过著名研究机构授予的奖项一次又一次地证明了自己。1300多项发明创造充分证明了公司的独创性和超凡的创新精神。
内部研究和开发清洁解决方案
Karcher不断追求为每个任务取得更佳的解决方案。这就是为什么我们开发了一系列功能强大的产品，包括能够相应配合的清洁设备、附件和清洁剂。为了能够更佳地满足客户的需要和偏好，我们不断地与个人客户及专业使用者进行深入讨论。我们从中获得的洞察客户需求的能力对开发新产品产生了直接影响。这意味着我们能够确保每个新的创新不仅能够满足日益复杂的清洁任务的要求，而且可以让操作者的工作尽可能地容易和直接。