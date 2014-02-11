Karcher - 清洁技术的全球供应商

家族企业Karcher卡赫，是目前全球领先的高效及节约资源型清洁系统的全球供应商。卡赫通过一流的性能、创新性和质量创造了不同。

设计奖项

Karcher清洁设备融合了功能性、用户友好性以及精巧的设计。Karcher的创新精神以及实现更好解决方案的动力让公司与众不同，并且通过著名研究机构授予的奖项一次又一次地证明了自己。1300多项发明创造充分证明了公司的独创性和超凡的创新精神。